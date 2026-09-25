Paula Blasi, la gran esperanza española en el selectivo Mundial de Montreal

Archivo - Paula Blasi (UAE Team ADQ) durante la última etapa de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.Es - CXCLING CREATIVE AGENCY/LA VUELTA - Archivo

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prueba en línea élite femenina del Mundial de Ciclismo en Ruta, que se disputará este sábado 26 de septiembre en Canadá sobre 180,1 kilómetros entre Brossard y Montreal, abrirá la pelea por el maillot arcoíris con la joven Paula Blasi como la principal baza e ilusión de la selección española en un trazado marcado por sus 2.570 metros de desnivel acumulado.

El equipo nacional dirigido por Gema Pascual se presenta en la cita canadiense con la irrupción de Blasi -bronce sub-23 el pasado curso- al frente de un bloque en el que también sobresale la balear Mavi García, medallista de bronce élite en la anterior edición. La convocatoria la completan Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín y Sandra Alonso para conformar un grupo sólido e ilusionante.

El trazado arrancará en Brossard para adentrarse en Montreal, donde el pelotón afrontará ocho vueltas al circuito urbano de Mont-Royal. El punto clave de cada paso será la subida a la Voie Camillien-Houde, cota de 1,7 kilómetros al 7,3 por ciento de pendiente media y picos del 8,6 por ciento, destinada a realizar la selección definitiva con el paso de los kilómetros.

Blasi, García y compañía tendrán muchas rivales en este selectivo y complicado mundial. Quizás la gran referencia a batir será la neerlandesa Demi Vollering, en un equipo muy potente, sin olvidar a la italiana Elisa Longo Borghini y la polaca Kasia Niewiadoma. Asimismo, ciclistas de la entidad de la suiza Marlen Reusser y la neerlandesa Karlijn Swinkels parten entre las grandes favoritas por su potencia en trazados rompepiernas.

La lista de aspirantes de primer nivel la completan nombres como Noemi Rüegg, Franziska Koch, Kim Le Court-Pienaar o Dominika Wlodarczyk, preparadas para pelear por los puestos de honor en una resolución exigente donde se decidirá el nuevo cetro mundial. Sin olvidar de la poseedora actual del maillot arcoíris, una Magdeleine Vallieres que corre en casa aunque ya sin el factor sorpresa de su lado.