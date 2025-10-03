Paula Ostiz y Paula Blasi, campeonas de Europa de ciclismo Júnior y Sub-23

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ciclistas españolas Paula Ostiz y Paula Blasi se han proclamado este viernes campeonas de Europa Júnior y Sub-23, respectivamente, tras imponerse en las pruebas en las que participaban en el Europeo de Ciclismo en Ruta que se está disputando en Drome-Ardeche (Francia).

Ostiz, reciente campeona del mundo en Kigali (Ruanda), culminó un doblete histórico para el ciclismo español, llevándose el oro en la prueba contrarreloj y en la carrera en línea. Esta última constó de 63 kilómetros con algo más de 800 metros de desnivel, y la española completó una gran carrera, al igual que sus compañeras en la selección española.

A falta de 15 kilómetros para el final, las seis corredoras nacionales marchaban en el grupo de cabeza con suficiencia y la carrera se decidió en la última subida. La navarra se marchó junto a la suiza Anja Grossmann, a la que batió en la línea de meta con un poderoso esprint.

"Llevo todo el año trabajando y al final se ha visto reflejado en los resultados de estas semanas. Estoy súper feliz, solo queda disfrutarlo con mi familia y la gente que me rodea. Sabía que al 'sprint' podía ser muy fuerte, tenía unas piernas increíbles y he conseguido esta victoria que tanto deseaba", señaló Ostiz en declaraciones en la web de la RFEC.

Por otro lado, Paula Blasi se impuso en solitario en la prueba en línea Sub-23, aprovechando un momento de dudas de sus rivales para atacar y abrir un hueco insalvable. Al final, la diferencia de la española fue de nueve segundos sobre el trío perseguidor para cerrar una gran semana también tras haber sido bronce en el Mundial.

"Sabía que el recorrido me favorecía, el nivel ha sido muy alto, se ha ido muy rápido, pero gracias al gran trabajo del equipo hemos conseguido traernos el 'maillot' de campeona para casa. En los dos últimos kilómetros, cuando parecía que estábamos pensando en el 'sprint', he atacado, se han mirado y me he puesto en modo contrarreloj hasta que ya he visto que no me cogían y he pensado que había que disfrutyarlo, porque era una locura", explicó la corredora catalana tras proclamarse campeona de Europa.