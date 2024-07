Pogacar: "Cinco victorias es suficiente, pero en el ciclismo no se frena"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) empezó a sentir la emoción de ganar de nuevo el Tour de Francia después de imponerse este sábado en la penúltima etapa, avisando de que en la contrarreloj de Niza tratará también de "disfrutar".

"He disfrutado mucho de este día, aunque no haya salido según lo previsto. Estoy muy contento de haber conseguido otra victoria de etapa. Sólo queda un día, la CRI de mañana, y también voy a tratar de disfrutarlo. Intentaré llegar sano y salvo a Niza, ya que es un recorrido muy peligroso, y espero poder disfrutar del público", dijo después de cruzar la meta en la Couillole.

El líder abrochó su triunfo en la general, sentenciado ya el día anterior en la etapa reina, a pesar del empuje de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). "Jonas había pasado por días difíciles, pero hoy ha demostrado que no es fácil de doblegar y que es un auténtico luchador. Ha hecho una carrera muy buena y ha estado muy fuerte", afirmó sobre el danés, quien cede su corona.

"Si me hubieran dicho esto antes del Tour de Francia, no me lo habría creído. No tengo palabras. Estoy muy feliz. Espero poder disfrutar de esta victoria con mis compañeros de equipo hoy, y también mañana. Cinco victorias de etapa son más que suficientes. Con una y el maillot amarillo habría bastado, la verdad, pero en el ciclismo no se frena", añadió.