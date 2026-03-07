Pogacar gana su cuarta Strade Bianche

Paul Seixas, Tadej Pogacar e Isaac Del Toro en el podio de la Strade Bianche - Europa Press/Contacto/DIRK WAEM

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha conquistado este sábado su tercera victoria consecutiva, y cuarta de su palmarés, en la Strade Bianche, que se ha disputado sobre 203 kilómetros con salida y llegada en Siena (Italia), los últimos 80 en solitario, y se convierte en el corredor con más triunfos en la clásica de la Toscana.

El bicampeón del mundo, en su estreno en la temporada 2026, atacó en el Monte Sante Marie, a falta de 79 kilómetros para la meta, y marchó en solitario hacia la Piazza del Campo, donde se dio un baño de masas para sellar su cuarto triunfo en Siena (2022, 2024, 2025 y 2026) y deshacer el empate en el palmarés con el suizo Fabian Cancellara, que logró tres victorias (2008, 2012 y 2016).

Así, Pogacar, de 27 años, empleó un tiempo de 4:45:15 para aventajar por justo un minuto al francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) y por 1:09 a uno de sus compañeros de equipo, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), que completaron el podio de la 20ª edición de la carrera.

Antes, en la primera parte de la prueba, un grupo de nueve corredores formó la fuga del día, aunque el UAE Emirates se encargó de neutralizarlo en el Monte Sante Marie, donde finalmente Pogacar asestó el golpe definitivo.

El británico Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5) trató de salir tras él, pero no aguantó su ritmo. Junto al inglés se agruparon otros cuatro perseguidores, que nunca llegaron a acercarse lo suficiente para inquietar al esloveno.