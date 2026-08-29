Pogacar se rompe la clavícula y daña el cuello en su caída en La Vuelta

El esloveno tendrá que pasar por quirófano cuando esté apto tras la conmoción cerebral

El ciclista Tadej Pogacar calienta antes de su salida de la Vuelta Ciclista a España, a 22 de agosto de 2026, en Mónaco (Francia). La Vuelta Ciclista a España 2026 arranca hoy, 22 de agosto, en Mónaco y termina el domingo 13 de septiembre en Granada. Será
El ciclista Tadej Pogacar calienta antes de su salida de la Vuelta Ciclista a España, a 22 de agosto de 2026, en Mónaco (Francia). La Vuelta Ciclista a España 2026 arranca hoy, 22 de agosto, en Mónaco y termina el domingo 13 de septiembre en Granada. Será - Laurent Coust / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 29 agosto 2026 21:07
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MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) sufrió una fractura en la clavícula y otra cervical en la caída de este sábado en la octava etapa de La Vuelta a España que le costó la retirada cuando marchaba como indiscutible líder.

"Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas", escribió el UAE Team Emirates-XRG en su cuenta de la red social 'X'.

El doctor, Adrian Rotunno, ofreció el parte de un Pogacar que se fue al suelo a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco, y tuvo que abandonar una Vuelta a la que regresaba siete años después en busca de la grande que le faltaba, y que tenía en su mano con cuatro minutos de renta y tres victorias de etapa en siete días.

El parte médico desveló que Pogacar pasará por quirófano para tratar la clavícula, "que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral". "Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones tras la cirugía", añadió un UAE que deseó la pronta recuperación a su líder.

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