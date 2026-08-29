Pogacar se rompe la clavícula y daña el cuello en su caída en La Vuelta

El ciclista Tadej Pogacar calienta antes de su salida de la Vuelta Ciclista a España, a 22 de agosto de 2026, en Mónaco (Francia). La Vuelta Ciclista a España 2026 arranca hoy, 22 de agosto, en Mónaco y termina el domingo 13 de septiembre en Granada. Será - Laurent Coust / Europa Press

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) sufrió una fractura en la clavícula y otra cervical en la caída de este sábado en la octava etapa de La Vuelta a España que le costó la retirada cuando marchaba como indiscutible líder.

"Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas", escribió el UAE Team Emirates-XRG en su cuenta de la red social 'X'.

El doctor, Adrian Rotunno, ofreció el parte de un Pogacar que se fue al suelo a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco, y tuvo que abandonar una Vuelta a la que regresaba siete años después en busca de la grande que le faltaba, y que tenía en su mano con cuatro minutos de renta y tres victorias de etapa en siete días.

El parte médico desveló que Pogacar pasará por quirófano para tratar la clavícula, "que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral". "Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones tras la cirugía", añadió un UAE que deseó la pronta recuperación a su líder.