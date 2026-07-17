El Príncipe Alberto deja caer que el esloveno Tadej Pogacar podría estar en La Vuelta

El ciclista esloveno Tadej Pogacar celebra una victoria en el Tour de Francia 2026 - Jasper Jacobs/Belga/dpa

BELFORT (FRANCIA), 17 (dpa/EP)

El Príncipe Alberto II de Mónaco aumentó este viernes la especulación sobre una posible presencia del ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), cuatro veces ganador del Tour de Francia, en la línea de salida de la Vuelta Ciclista de España, que saldrá precisamente del Principado.

Alberto II visitó este viernes el Tour de Francia por la disputa de la decimotercera etapa de la 'Grande Boucle' con final en Belfort, localidad de la que ostenta la distinción de conde, y dejó caer que Pogacar, que tiene bien encarrilado su quinto triunfo en la ronda francesa, podría estar en La Vuelta.

"Tadej Pogacar dijo que estaría en la salida (de La Vuelta), así que ya veremos", apuntó escuetamente el príncipe en declaraciones recogidas por la web de 'L'Equipe'. "Tenemos otros residentes del Principado que son ciclistas de gran talento, así que estaremos bien representados. Esperamos que nuestro propio Victor Langellotti también esté en la salida. Hay otro corredor del Netcompany-Ineos que se formó en Mónaco, Brandon Rivera", añadió.

El esloveno aún no ha dado a conocer cual será su calendario tras la disputa del Tour, que concluye el próximo 26 de julio, pero en los últimos días ha cobrado fuerza la posibilidad de su participación en la 'grande' española, que sale el 22 de agosto de Mónaco y concluye en Granada el 13 de agosto.

Hay que recordar que la Vuelta Ciclista a España fue la primera carrera de tres semanas en la que participó el esloveno, que acabó tercero por detrás de su compatriota Primoz Roglic y del español Alejandro Valverde.