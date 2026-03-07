Un recuperado Vingegaard debuta en la París-Niza ante los apostados Ayuso y Onley

Archivo - Jonas Vingegaard - Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se posiciona como gran aspirante para llevarse la París-Niza, la prueba por etapas que se disputa en Francia del 8 al 15 de marzo, con el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) y el británico Oscar Onley (INEOS Grenadiers) como principales amenazas; mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) pugnan por dominar en la Tirreno-Adriático, la prueba por etapas que se disputa en Italia del 9 al 15 de marzo.

Tras tener que cancelar su debut de esta temporada en el UAE Tour, debido a una caída sufrida durante un entrenamiento de pretemporada en Málaga y una enfermedad posterior, el doble ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 inicia su andadura en este 2026 en la 'Carrera hacia el sol'. El danés se volverá a poner el dorsal de competición cinco meses después de cerrar el curso pasado en el Campeonato de Europa en ruta disputado en Francia, donde abandonó.

En su periplo de preparación en búsqueda de asaltar el Giro de Italia esta temporada, convirtiéndose en el octavo ciclista de la historia en lograr las tres Grandes Vueltas --Giro, Tour y Vuelta--, Vingegaard ha tenido que modificar su plan de acción y apuntarse a esta edición de la París-Niza en la que se erige como gran favorito para suceder en el palmarés a su compañero de equipo Matteo Jorgenson, ganador de las dos últimas.

Pero en estos primeros kilómetros de competición para el danés tendrá que lidiar con corredores que llegan a la 'Carrera hacia el sol' con más rodaje en sus piernas. El español Juan Ayuso encara esta semana tras completar una Vuelta al Algarve de ensueño con la clasificación general y una victoria de etapa en lo que fue su debut con los colores del Lidl-Trek. El catalán será una de las principales amenazas para que Vingegaard no se vista de amarillo el próximo domingo.

Con la baja a última hora del portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) y el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), también aparecen en la pugna para ocupar los puestos de podio el británico Oscar Onley, que firmó un notable inicio de temporada en Portugal; el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) y el ruso Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), que llega tras acabar el Tour de la Provence en segunda posición; y el siempre combativo campeón de España, Iván Romeo, tras sumar su primera prueba por etapas en la Vuelta a Andalucía, buscarán tener protagonismo y aprovechar sus oportunidades.

ISAAC DEL TORO, CONTRA TODOS EN LA TIRRENO-ADRIÁTICO

Un día después de que el pelotón comience a rodar por carreteras francesas, en Italia arrancará la 'carrera de los dos mares', la Tirreno-Adriático, con el mexicano Isaac del Toro buscando confirmar su sobresaliente inicio de 2026. El joven corredor ya dejó latente con su autoritaria victoria en el UAE Tour, en el que no dio opción alguna ni al todoterreno Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que este curso viene con ganas de guerra y luchar por toda carrera que compita.

Así, el 'Torito' llega a esta semana de competición como el gran favorito para levantar el próximo domingo el Tridente de Neptuno. Pero la empresa no será nada fácil por la climatología siempre cambiante y por los rivales. El esloveno Primoz Roglic y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma|Lease a Bike) serán las principales amenazas.

El veterano corredor se estrena en este 2026 con la mirada puesta a largo plazo con el objetivo de ganar La Vuelta en septiembre por quinta vez y convertirse en el ciclista con más rondas españolas de la historia. Por lo que esta Tirreno-Adriático será una buena prueba para medir su puesta a punto luchando contra corredores como el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), y los Bahrain-Victorious Pello Bilbao y Antonio Tiberi.

Mientras, el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) y el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) buscarán cazar etapas como antesala de la temporada de clásicas que comienza en breve.