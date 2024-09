Red Bull da alas a Primoz Roglic, nuevo líder de La Vuelta 24, en Moncalvillo

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó este viernes la decimonovena etapa de La Vuelta 24, disputada entre Logroño y el Alto de Moncalvillo sobre 173,5 kilómetros - UNIPUBLIC/LA VUELTA

La etapa riojana no defraudó y el esloveno recupera el maillot rojo después de 13 etapas en manos de O'Connor

Enric Mas, de nuevo atacante, sigue tercero; más cerca del segundo puesto pero más lejos del liderato

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó este viernes la decimonovena etapa de La Vuelta 24, disputada entre Logroño y el Alto de Moncalvillo sobre 173,5 kilómetros, en un ataque en grupo del equipo desde la base de la subida final que dio alas al nuevo líder, que desbancó a un Ben O'Connor (Decathlon AG2R) que seguirá luchando por el podio con, entre otros, un Enric Mas (Movistar Team) que volvió a atacar.

Primoz Roglic aprovechó el empuje que le dieron sus compañeros en el Red Bull-BORA-hansgrohe Daniel Felipe Martínez y Aleksandr Vlasov nada más arrancar Moncalvillo, con un acelerón tan fuerte que nadie pudo seguir a los tres y, con las dudas que se crearon atrás entre Mas, Carapaz y O'Connor, aprovecharon para ponerle en la rampa del triunfo.

Es la tercera victoria de etapa para Roglic en esta Vuelta 24, pero el premio más bueno es recuperar el maillot rojo de líder que ya llevó durante dos etapas y que venía estando en manos de O'Connor, ahora segundo, desde la sexta etapa. Ahora, el australiano podrá luchar, ya sin presión, por un podio al que optan Enric Mas, que sigue fuerte y ahora es tercero, y Richard Carapaz, cuarto.

Roglic conocía bien el Alto de Moncalvillo, donde ganó en 2020 en una edición de La Vuelta en la que se proclamó campeón. Y, en esta edición, va camino de ello después de una exhibición de poder de su equipo, un Red Bull que lo hizo perfecto para poner un ritmo asfixiante en la base para que, quemando a Martínez y Vlasov, Roglic pudiera hacer una cronoescalada.

Y así fue. El momento clave fue ese acelerón de Daniel Felipe Martínez, después de una etapa en la que el Red Bull controló en todo momento una fuga de cinco integrantes que no llegó a ser una amenaza. Trabajo bien hecho, de inicio a fin. Y, cuando Martínez cambió el ritmo, con Vlasov y Roglic a su rueda, titubeó un Richard Carapaz que al final demostró no tener su mejor día, y el resto pagaron el dejarle al ecuatoriano el poder de responder a Red Bull.

A 4,9 kilómetros de la meta, ya en plena subida a un Alto de Moncalvillo de 8,6 kilómetros al 8,9 por ciento de pendiente media, Roglic se fue solo y con unos 25 segundos de margen sobre David Gaudu, el francés del Groupama-FDJ que fue el primero en intentar llegar a él.

Poco después atacó Carapaz, con Enric Mas respondiendo bien a su ataque y provocando que se neutralizara a Gaudu. Todo ello con el portador del maillot rojo, aunque siendo ya líder virtual Roglic, en el grupo de favoritos ayudado por su ferviente escudero Valentin Paret-Peintre. Aguantó bien Ben O'Connor, sobre todo en cuanto supo que su lucha era ya por salvar la segunda plaza. Y lo hizo con solvencia.

Y es que el líder sufrió y se descolgó del grupo de los Mas o Carapaz con 3,2 kilómetros de ascensión pendientes, en las zonas más duras de Moncalvillo, siempre por encima del 10 por ciento de pendiente. No se hundió, supo leer bien su ascensión y aprovechar los 'parones' por delante para reengancharse, hasta que a 1,1 de meta sí se vio obligado a ir en solitario.

Ganó Roglic, con unos 46 segundos de valor incalculable sobre Gaudu y un danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) que fue de menos a más para llegar tercero, junto al francés. Ambos superaron en los metros finales al español Enric Mas, que atacó a poco más de 3 kilómetros para la cima en el grupo de resto de favoritos. Fue valiente, de nuevo, pero sin un gran premio.

Enric Mas solo cedió 10 segundos (sumando bonificaciones) ante Gaudu, que no es rival directo por el podio. En este sentido, si no puede atrapar a Roglic, la segunda plaza parece estar en sus manos si termina así de fuerte esta Vuelta 24. Pero, mirando a la lucha por el rojo, los 2:20 de margen que tiene Roglic, sabiendo que la última etapa es una crono llana, parecen insalvable salvo caída o infortunio --no descartado nada, hablando del esloveno-- de Roglic.

Buena etapa también para un Mikel Landa que fue quinto, a 57 segundos de Roglic, pese a que también empezó rezagado la subida final. Lástima de su 'pájara' del jueves, que le apartó de la lucha por el podio. Y sexto entró Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), en plena lucha por el maillot blanco de mejor joven, que cederá no obstante a Skjelmose por apenas 8 segundos.

En la general, Roglic tiene ahora 1:54 de ventaja sobre el anterior líder O'Connor, mientras que Enric Mas está a 2:20 --a apenas 16 segundos del australiano--, con Richard Carapaz cuarto a 2:54 y el galo David Gaudu quinto a 4:33. Por su parte, Carlos Rodríguez baja a la séptima plaza, adelantado por Skjelmose, y Mikel Landa recupera una, para subir a la novena plaza en la general, a 6:40 de Roglic.

Este sábado, en la penúltima etapa (la 20), será cuando pueda explotar esta Vuelta. Una llegada durísima aderezada con otros seis puertos más será la última 'batalla' montañosa en La Vuelta antes de que el triunfo o el podio se pueda decidir en la última jornada. Y al Picón Blanco se llega tras 7,9 kilómetros de subida con una media del 9,1 y varias rampas y tramos por encima del 17 por ciento de pendiente.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa 19.

1. Primoz Roglic (SVN/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:54:55.

2. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 46.

3. Mattias Skjelmose (DIN/Lidl-Trek) m.t.

4. ENRIC MAS (ESP/Movistar Team) 50.

5. MIKEL LANDA (ESP/Soudal Quick-Step) 57.

...//...

6. CARLOS RODRÍGUEZ (ESP/INEOS Grenadiers) 57.

-General.

1. Primoz Roglic (SVN/Red Bull-BORA-hansgrohe) 76:43:36.

2. Ben O'Connor (AUS/Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 1:54.

3. ENRIC MAS (ESP/Movistar Team) 2:20.

4. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) 2:54.

5. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) 4:33.

...//...

7. CARLOS RODRÍGUEZ (ESP/INEOS Grenadiers) 4:55.

9. MIKEL LANDA (ESP/Soudal Quick-Step) 6:40.