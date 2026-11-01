Ricardo Ten y el equipo de velocidad elevan a siete las medallas de España en el Mundial paralímpico de pista - JEAN BAPTISTE BENAVENT

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española culminó este domingo con un total de siete medallas el Campeonato del Mundo Paralímpico de Ciclismo en Pista celebrado en la localidad neerlandesa Apeldoorn, gracias a los dos últimos metales que conquistaron Ricardo Ten, en la velocidad individual C1, y el equipo de velocidad.

En la última jornada, Ten puso la guinda a un sobresaliente torneo pese a que llegó con poca preparación por una fractura de clavícula hace menos de dos meses. El valenciano se colgó su cuarta medalla de la semana: oro en el scratch, plata en la eliminación y la velocidad y bronce en el kilómetro.

Ten se guardó una épica prueba final, superando una caída en semifinales, y peleando con el chino Weicong Liang y el malayo Shaharuddin para ser plata. Además, Isabel Yinghua Hernández, Alfonso Cabello y Eduardo Santas se hicieron con el bronce en la prueba de velocidad por equipos.

El trío nacional inauguraba la mañana marcando el tercer mejor tiempo en la clasificatoria tras parar el crono en 51.721. Un puesto que les emplazaba a pelear por el bronce frente a Francia, dominando de principio a fin la pelea por el podio el equipo español.