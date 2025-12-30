Ricardo Ten: "El secreto es disfrutar el día a día, el ciclismo todavía me aporta muchísimo"

Archivo - El ciclista español Ricardo Ten en el Mundial de Pista de Río de Janeiro de 2025 - RFEC - Archivo
MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ciclista español Ricardo Ten ha sido uno de los protagonistas de este año 2025 que está a punto de terminar y que ha cerrado "mucho mejor" de lo que esperaba, con cuatro oros mundiales entre carretera y pista, y manteniendo una motivación apoyada en "disfrutar el día a día" de un deporte que todavía le "aporta muchísimo"
"La verdad es que no empezamos de la mejor manera, pero sí que es cierto que al final lo hemos podido cerrar mucho mejor de lo que esperábamos y estoy muy contento de ver que aunque van pasando los años y cada vez se nos pone todo más cuesta arriba, seguimos estando ahí y disfrutando de lo que hacemos", señaló Ten en una entrevista a Europa Press.
El valenciano no olvida que este 2025 "fue un poco especial" al ser post Juegos y "la mayoría de deportistas intentan coger un poco de aire para el ciclo siguiente". "A nivel mental también me costó un poco porque conseguir todo lo conseguido en los Juegos de París fue algo muy grande para mí y como que se me quedaba ya un pequeño vacío al pensar lo que había conseguido, pero una vez empezamos la temporada ya empezamos con los objetivos y muy contentos", remarcó después de ganar en París 2024 tres medallas, entre ellas un ansiado oro en la crono de carretera, y decir que ya se le habían acabado los retos en ciclismo.
Y esos éxitos compensaron el sinsabor de los de Tokio de tres años antes, a los que acudía con "unas expectativas muy grandes" y sólo logró un bronce en la velocidad por equipos. "Para nada considero que fueran malos, pero nos habíamos hecho unas expectativas para conseguir algún éxito individual y creo que estábamos en un estado de forma fantástico. No se pudo conseguir y después en París, sabíamos que llegábamos bien, pero nada nos hacía pensar que pudiéramos conseguir ese botín espectacular y que nos hizo sentirnos totalmente satisfechos con nuestra carrera ciclista", admitió.
"Lo de cambiar de deporte me pilla con otra edad y a lo mejor me lo hubiera planteado, pero soy consciente de que ya es muy complicado", replicó preguntado sobre si se planteó un tercer deporte tras los últimos Juegos. "A mí me encantan los retos, disfruto muchísimo practicando cualquier tipo de deporte, pero es cierto que el ciclismo todavía me aporta muchísimo y estoy aprovechándolo", añadió el ganador de siete medallas paralímpicas como nadador.
Ten insiste en que sigue motivado, más allá de que le acompañen las victorias. "Creo que lo más importante es el día a día y cuando uno empieza a pasarlo mal en el día a día, hay que replanteárselo todo. Sigo disfrutando muchísimo los entrenamientos, aunque sufro como hay que sufrir. El secreto es disfrutar el día a día y si lo superas vas a llegar en perfectas condiciones para cuando lleguen las competiciones poder hacer un gran papel y disfrutarlo", puntualizó.
Ten comenzó el 2025 con "dos lesiones" que le afectaron en marzo y junio y le sorprendió "muchísimo" el haberse recuperado "a tiempo" para estar a gran nivel en los Mundiales de Carretera y Pista porque pensaba que le faltarían "kilómetros y competiciones", pero también le dio "una frescura" que le hizo llegar "en muy buenas condiciones" y sumar nuevas medallas.
El valenciano recuerda que a la hora de cambiar de deporte optó por la bici porque esta "no había sido ninguna desconocida" para él y ya era su "medio de transporte" en su etapa de nadador. "Tenía una habilidad y una agilidad ya adquirida. Lo que pasa es que no había competido y eso siempre pues cuesta un poco habituar tu musculatura a lo que es la competición y al esfuerzo más prolongado", aclaró.
"Sabía que se me daba bien la bicicleta porque cuando salía con mis amigos no me quedaba atrás, pero es cierto que sabía que había que entrenar y que eso necesitaba un tiempo de adaptación, que fue muy rápido, mucho antes de lo que de lo que pensaba", añadió al respecto.
El once veces medallista paralímpico tampoco esconde que el ciclismo para personas con discapacidad "aún no tiene la competitividad del convencional", pero deja claro que la élite "está dedicando muchísimo tiempo a llegar en las mejores condiciones con el mejor material y hace falta una dedicación exclusiva para poder llegar a tener esos resultados".
Y de este 2025, pese a todas las medallas, se queda con el bronce logrado en la velocidad mixta por equipos de Isabel Yinghua Hernández, exnadadora como él y su pareja. "Para mí fue el momentazo del Mundial. Creo que me puse mucho más nervioso incluso que ella y lo viví con mucha pasión y con mucha emoción porque te alegras de los éxitos de las personas que quieres. Ha estado apostando por ese cambio y aunque no venía del ciclismo como yo, yo sabía perfectamente que en sus piernas tenía el tiempo que sacó, que para nada es fácil. Me hizo sentirme muy orgulloso de poder acompañarla en todo ese proceso", confesó.
De cara al futuro, Ricardo Ten tiene en su punto de mira a Los Angeles 2028. "Los Juegos son el objetivo de cualquier deportista y sabemos que es muy complicado clasificarse. Parece que esté muy lejos, pero es cierto que estamos ya afrontando el principio de la temporada que viene y el 2027 para mí es un objetivo muy, muy importante", indicó.
Ese año se celebra el segundo SuperMundial de ciclismo tras el de 2023 en el que se celebrarán "competiciones inclusivas" y donde compartirán velódromos con ciclistas convencionales a los que admiran "muchísimo como Sebastián Mora, Albert Torres o Elia Viviani". "Es algo que cuando empecé en esto del deporte paralímpico ni soñaba, así que imagina si llego a ese 2027 y al siguiente ya son los Juegos", comentó el valenciano.
"Lo vamos a intentar, siempre sabiendo que es muy complicado, que nos tienen que respetar las lesiones, que cada vez somos un año más mayor, que siempre aparece gente nueva y que baja de otras categorías. Vamos a ver si somos competitivos y si podemos conseguirlo", zanjó al respecto.
De todos modos, le anima que haya habido cambios en el programa en pista para los próximos Juegos, con la entrada del scratch y la eliminación. "Me va bien. Me han quitado dos pruebas en las que fui medallista en París como la velocidad por equipos, que hace falta que participe una mujer y que estoy encantadísimo si es Isabel, a la que cedo el sitio gustosamente, y la persecución, pero también han puesto el scratch, que es únicamente de mi categoría C1 y que se me puede dar bien porque soy un ciclista hábil y ágil", subrayó el 20 veces campeón del mundo.
Finalmente, reconoce haber tenido "mucha suerte" de estar en una federación ya inclusiva desde hace mucho tiempo y donde gente como Félix García Casas o Begoña Luis, actual seleccionadora, "han hecho un trabajo muy importante a favor del ciclismo paralímpico y de su inclusión". "Me he sentido siempre muy respaldado y muy incluido", admitió Ten.
"También los ciclistas paralímpicos que hemos estado ahí hemos demostrado que tenemos nivel para estar representando a España en lo más alto y haciendo un gran papel a nivel internacional y eso también ha favorecido que cada vez esté todo mucho más integrado y que favorezca esa inclusión", sentenció el valenciano.