Ricardo Ten, Sergio Garrote y Manuela Vos lideran a España en el Mundial Ciclismo Paralímpico de Carretera

Archivo - El ciclista español Ricardo Ten durante su prueba en línea de los Juegos Paralímpicos de París. - RFEC - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas Ricardo Ten, Sergio Garrote y Manuela Vos liderarán la expendición de 21 deportistas nacionales que competirán en el Campeonato del Mundo Paralímpico de Carretera, que este año se celebra en la localidad belga de Ronse del 28 al 31 de agosto, según un comunicado de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Del 28 al 31 de agosto, los pupilos de la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez intentarán mantener su buen estado de forma en las citas internacionales y seguir sumando medallas y maillots arcoíris, como ya ocurriese el año pasado en Zúrich en el Mundial, donde se lograron cuatro campeonatos del mundo y nueve metales.

El combinado nacional contará con una expedición compuesta por 21 ciclistas, donde algunos de ellos son debutantes en un Mundial, pero llegan con la ambición de poder realizar un buen papel en tierras belgas. Cabe destacar también la presencia de ciclistas provenientes del equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas como Juan Alberto Jiménez (MC3), Gonzalo García Abella (MT1), Imanol Arriortua (MB), Joan Sansó (MB), Nacho Rodrigo (MB), David Mouriz (MH3), Manuela Vos (WH1), Verónica Rodríguez (WC2) y Antonio Ramón Prieto (MT2).

En la categoría de bicis competirán el doble campeón del mundo Ricardo Ten (MC1), Maurice Eckhard (MC2), Luis Javier Arcega (MC2), Eduardo Santas (MC3), Juan Alberto Jiménez (MC3), Damián Ramos (MC4) y Verónica Rodríguez (WC2), que debuta en la competición.

Además, la selección española pondrá en liza tres tándems, los integrados por Imanol Arriortua y Fran García Rus, el que conforman Joan Sansó y Eloy Teruel y el debutante mundialista formado por Nacho Rodrigo y Óscar Hernández.

Entre los handbikes, los campeones del mundo Sergio Garrote (MH2) y Manuela Vos (WH1) encabezan el plantel formado también por David Mouriz (MH3), Luis Miguel García-Marquina (MH3) y Eva María Moral (WH4). Por su parte, a los triciclos se subirán los habituales Gonzalo García Abella (MT1) y Joan Reinoso (MT2) y Antonio Ramón Prieto (MT2), que hace su primera aparición en una cita mundialista.