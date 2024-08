Ricardo Ten: "Tengo muy buenas sensaciones para los Juegos de París"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten no esconde que tiene "muy buenas sensaciones" para afrontar los Juegos Paralímpicos de París y que es "optimista" sobre el hecho de conseguir una medalla que, en cambio, tiene muy clara, "al cien por cien", incluido el color, para su compañero Alfonso Cabello.

"Volver a unos Juegos es siempre emocionante. Son los segundos en los que participo como ciclista y tengo muy buenas sensaciones para París. Después de Tokio, a pesar de los resultados, tenía un sabor agridulce a nivel individual y este año, estamos muy ilusionados y creemos que volveremos con mucho que celebrar", asegura Ten en una entrevista a la organización de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo en la que volverá a participar el próximo mes de octubre.

El valenciano cree que de la delegación de ciclismo que va a la cita, "la mayoría tiene opción de medalla", aunque ve una más clara que ninguna. "Para mí, Alfonso Cabello es el que volverá al cien por cien con una medalla de oro. Sergio Garrote también apunta a alto, pero si sólo puedo dar un nombre sería Alfonso. Los demás no podemos ser tan ambiciosos, pero somos optimistas", confiesa.

Más cauto es el seleccionador nacional de ciclismo para personas con discapacidad, Félix García Casas, que considera que "es difícil hacer una predicción". "Estamos ante unos Juegos Olímpicos y pueden pasar muchas cosas. Es cierto que la prueba del kilómetro con Alfonso es donde más opciones tenemos. También con Sergio en 'handbike' en la contrarreloj individual y fondo en carretera. Aunque no descartaría a Ricardo, Eduardo (Santas) y Damián (Ramos) en la contrarreloj individual donde también optan a medalla. Estamos ilusionados y tenemos muchas ganas", admite.

El responsable de la organización de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, Juanjo Planells, recuerda que siempre han tenido "una apuesta firme" por contar en la prueba con ciclistas con algún tipo de discapacidad. "Confiamos en la defensa del ciclismo para todos y seguiremos trabajando en esa línea. Por eso, la presencia de Ricardo Ten y de sus compañeros de selección de los Juegos Paralímpicos es muy importante y nos llena de orgullo, algo estaremos haciendo bien", remarcó.

En este sentido, Ten, que estará en la isla los días 5 y 6 de octubre junto al resto de compañeros que estarán en Paris 2024, reconoce que "el calendario favorece muchísimo" que puedan estar en esta cita porque les pilla "al acabar la temporada, especialmente a los internacionales".

"No sabría decirte qué me gusta más, si el lugar, la gastronomía, el clima. Es una isla única y poder practicar allí deporte con la 'grupeta' es genial. Tenemos los tramos cronometrados para competir y compartir luego esos momentos durante la comida. El paisaje es una auténtica experiencia en sí mismo. Y por supuesto, el trato a los adaptados que se nos brinda en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, creo que no lo recibimos en ninguna otra parte", celebra.