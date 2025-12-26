Ricardo Ten: "Voy a seguir mientras me siga sintiendo competitivo, mi gran sueño son Los Angeles 2028"

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten tiene claro que su "gran sueño" es poder competir en 2028 en los Juegos Paralímpicos de Los Angeles (Estados Unidos) y que, pese a su edad (50 años) y a haberlo ganado todo, va a "seguir" en la alta competición mientras se siga notando "competitivo" en un deporte que le ofrece "tanto" y del que se ha beneficiado de su carrera anterior como nadador.

"Yo sé que mucho más allá ya no puedo dar, pero es que creo que hasta que me siga sintiendo competitivo voy a seguir. Mi gran sueño sería poder llegar a los Juegos de Los Ángeles, que creo que no es muy descabellado, aunque al final sabemos todos de lo complicado que es llegar a una gran cita como los Juegos. Mientras el cuerpo aguante, vamos a estar ahí haciendo lo que nos gusta", aseguró Ten en el podcast 'Zona RFEC' publicado este viernes

El valenciano ha vivido otro año de éxitos tanto en carretera como en la pista y ya suma 20 maillots arcoíris de campeón del mundo, aunque tras ganar el oro en la crono de la clase C1 de los Juegos Paralímpicos de París pensaba que se le habían acabado los retos. "Es difícil de describir, después de París, y creo que lo hablé con Begoña (Luis, actual seleccionadora), tuve esa sensación de que había logrado algo que quería y que ansiaba y me costó volver a la rutina o a centrarme en lo que quería", confesó.

"Pero después, el ciclismo me ofrece tanto. Yo venía del mundo de la natación y lo único que veía era la raya en el suelo y, ahora, de repente, el poder entrenar subiendo y bajando puertos es algo increíble. Me permite esos momentos que me da el entrenamiento diario y después hacer algo que me apasiona que es la competición", apuntó.

Y antes de los pasados Juegos, Ten vivió "un momento realmente duro" en 2021 en los de Tokio, de donde se marchó de vacío a nivel individual pese a ser uno de los favoritos y únicamente con el bronce en pista en la velocidad por equipos junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo. "Los momentos bonitos son increíbles, pero creo que te marcan más los difíciles y que son de los que aprendes realmente", advirtió.

"Los de Tokio fueron especiales porque eran mis primeros como ciclista, con un sueño cumplido de poder ir a otros en una disciplina diferente, con el aliciente además de ser el abanderado, que es un honor muy, muy grande para cualquier deportista, y llegábamos en un estado de forma increíble, creo que incluso mejor que en los Juegos de París", recalcó el ciclista.

Sin embargo, dado que "el deporte muchas veces es injusto", no pudo brillar, ni siquiera en la crono, su especialidad, donde un golpe de calor le hizo incluso caerse y abandonar. "Era mi última oportunidad para poder conseguir una medalla individual y creía que podía conseguirla, pero esa ambición que muchas veces te hace dar el 200 por 100 me jugó una mala pasada y tuve errores de novato. Me dio un golpe de calor tremendo y me fui al suelo, son imágenes que además están grabadas que son un poco dantescas por intentar levantarme y no podía mantenerme en pie aunque en mi cabeza sólo cabía cruzar la meta", rememoró.

Pero, pese a todo, se considera "una persona bastante positiva" a la que no le gusta quedarse "con los momentos negativos", algo a lo que le ha ayudado el deporte desde que siendo muy niño sufriese el accidente que le costó la amputación de los dos brazos. "Creo que fue una herramienta muy grande en la que me sentía muy cómodo porque me sentía como cualquier niño, ni especial ni diferente sino uno más", expresó el valenciano.

"El intentar ser uno más siempre ha hecho que destacara un poco y que el deporte fuese capaz de ganar a compañeros y amigos que no tenían ninguna discapacidad. Fue algo que me ayudó mucho a subir mi autoestima y a aceptarme tal y como era, y poder de alguna manera ir evolucionando con mi discapacidad", añadió al respecto.

"GRACIAS A LA NATACIÓN SOY EL CICLISTA QUE SOY HOY"

El once veces medallista paralímpico no olvida que el deporte también es "lúdico" y "social" y que "es una herramienta muy grande no que te permite disfrutar con amigos de esos momentos". "También es salud y a las personas con discapacidad nos ayuda muchísimo a llevar nuestro día a día y el paso de los años porque poco a poco sabemos que eso va siendo una losa y cada vez hace que nuestro rendimiento baje", resaltó.

"Si soy hoy el ciclista que soy es gracias a la natación también por todo lo que me ha enseñado", aseveró el ciclista español, que no olvida que la transición de la piscina a su actual deporte fue "muy sana mentalmente" y que él había tenido "la gran fortuna" de haber ganado todo en la natación, donde ya notaba que los registros se iban "estancando con el paso de los años", que aparecía "gente joven apretando muy fuerte" y que había perdido "ambición por darlo todo".

Además, a él siempre le había "apasionado muchísimo" la bicicleta. "Fue casi como un regalo. Lo cogí sin ningún tipo de presión y tenía claro que iba a hacerlo para disfrutar y para hacer lo que me gustaba que era competir. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar, pero sorprendió a todos muchísimo que fuese todo tan rápido. Estaba convencido que metiéndole horas y entrenando en serio podía llegar a ser bueno, pero no imaginaba que iba a ser tan pronto", explicó.

Ricardo Ten también habla sobre la evolución que ha vivido del deporte paralímpico y para personas con discapacidad. "Cuando empecé era un deporte totalmente amateur y muy poco conocido y reconocido mediáticamente. Ha evolucionado muchísimo durante todos estos durante todos estos años. En España siempre hemos tenido un potencial muy grande y no ha sido precisamente porque hubiese unas ayudas que sí que en los últimos años sí que ha sido muy importante", detalló.

En el debe, el deportista valenciano nota "pendiente el puntito de la investigación" y de contar con "ese campo de investigación que te haga ir un 'pasito' por delante de los demás". "Tener esos estudios que te hagan tener ese as bajo la manga para cuando llegues a la gran cita poder tener ese plus", reflexionó.