Samitier, Cullaigh y Hollmann debutarán con el Movistar en el Tour Down Under

Publicado 09/01/2020 9:50:44 CET

El Movistar Team volverá a iniciar la temporada en el Tour Down Under

El Movistar Team volverá a iniciar la temporada en el Tour Down Under - BAIXAULI STUDIO

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alemán Juri Hollmann, el británico Gabriel Cullaigh y el español Sergio Samitier debutarán con el Movistar Team en la primera prueba de 2020 del equipo telefónico, la 22 edición del Tour Down Under, que inaugura el calendario UCI World Tour y se disputa del 19 y hasta el 26 de enero en Australia.

Dirigido por José Luis Arrieta, el Movistar Team en el Tour Down Under estará integrado por, además de Juri Hollmann, Gabriel Cullaigh y Sergio Samitier, el belga Juergen Roelandts y los españoles Edu Prades, Lluís Mas y Jorge Arcas.

La prueba australiana, en la que los equipos de Abarca Sports compiten por decimotercera vez consecutiva -con cuatro etapas y dos segundos puestos en la general en su palmarés histórico-, contará con hasta tres finales en alto: el de Stirling, el miércoles 22, para velocistas resistentes, y los de Paracombe, el jueves 23, y Willunga Hill, el domingo 26, para los hombres fuertes que lucharán por la clasificación general.