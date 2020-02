Sebastián Mora conquista la plata en la puntuación del Mundial de pista

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Sebastián Mora conquistó este viernes la plata durante la prueba de puntuación en el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista, que se está disputando en Berlín (Alemania), obteniendo así su segunda medalla tras el bronce logrado en el scratch.

El castellonense era uno de los favoritos al podio y no falló, ganando vuelta cuando solo faltaban dos giros para concluir la carrera. De esta manera, Mora acumuló 40 puntos y únicamente acabó por detrás del joven neozelandés Corbin Strong, quien lideró con 58 puntos.

A poco más de 15 vueltas para terminar, la prueba invitaba a pensar que las opciones de medalla para Mora se habían agotado. Tenía que imponerse en los dos últimos esprints o arriesgarse para ganar vuelta en un corto espacio. Y entonces se embarcó en esa misión, arrancando junto a Strong y también en compañía del ruso Viktor Manakov.

Los tres abrieron hueco y, después de que el neozelandés se llevase el penúltimo esprint y de que el español fuera segundo, se vieron en franquía para sumar otros 20 puntos mediante vuelta. Strong, que ya tenía el oro garantizado, se vació a la vez que Mora planteaba ofensivas hasta coger el giro que le valió la plata. El podio lo completó el neerlandés Roy Eefting, con 36 puntos.

"He podido quitarme la espinita de ayer y sacar todo lo que llevaba dentro. Las últimas 20 vueltas han sido la clave y estoy muy contento de lo que he conseguido", dijo el castellonense a los medios oficiales de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). "Me falta ese maillot arcoíris, pero como siempre digo conseguir medalla en un Mundial es muy difícil", añadió Mora nada más bajarse de su bicicleta.

Esta tercera jornada de competición había arrancado para la selección española con la presencia de Pepe Moreno en la clasificación del kilómetro contrarreloj. Así, el velocista de Ossa de Montiel hizo un tiempo de 1:01.331 para concluir en la decimoséptima plaza y, por tanto, quedarse fuera de la final reservada para los ocho mejores.