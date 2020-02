Sebastián Mora se cuelga el bronce en el scratch del Mundial de Pista

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El castellonense Sebastián Mora dio a España la primera medalla en el Mundial de ciclismo pista que se está disputando en Berlín, tras finalizar este jueves tercero en scratch.

Mora se colgó el bronce leyendo a la perfección la prueba. Un cambio de ritmo a 20 vueltas para la conclusión, aprovechando el parón de una neutralización previa, le permitió abrir media vuelta de ventaja con respecto al pelotón, con buenas piernas junto a Karaliok, con el bielorruso a rueda tras otra arrancada.

Ambos cogieron vuelta gracias al desgaste de Mora, bajo un marcaje de Karaliok y sin relevos para jugarse el triunfo al sprint. Con fuerzas reservadas, el bielorruso se quedó el oro, mientras que el español se vio superado también por Simone Consonni.

"La prueba ha ido bastante bien, mejor de lo que me espera porque al principio las sensaciones no han sido muy buenas. He visto que la mejor opción era tratar de evitar el sprint, por eso he tirado tanto. Al final me ha ganado el bielorruso, las carreras son así y le doy la enhorabuena. Ahora toca centrarse en lo que viene y seguir peleando", dijo Mora.

Además, el equipo español contó este jueves con el concurso de Juan Peralta en el keirin y de Tania Calvo en la velocidad individual. El navarro no pudo pasar del sexto puesto en una complicada manga de primera ronda, condenado a una repesca que no superó. Del mismo modo, Tania Calvo no pudo acceder a 1/16 de final.