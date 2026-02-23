La selección española de BMX Freestyle se concentrará en Málaga para preparar la temporada. - RFEC

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española de BMX Freestyle comenzará a preparar las primeras citas internacionales de la temporada 2026 esta semana con una concentración en Málaga a la que acudirá un grupo de 8 'riders' de la especialidad a nivel nacional, convocados por el seleccionador nacional, Javi Alonso, entre los que se encuentran los campeones de España Saúl Vilar y Teresa Fernández-Miranda.

El seleccionador estará al frente de esta concentración que se extenderá del sábado 28 de febrero al lunes 2 de marzo y cuyo objetivo es analizar el nivel técnico y físico de cada uno de los convocados para comenzar a conformar los equipos que acudirán a las citas internacionales que aguardan en el presente curso. Junto a Javi Alonso estará Sergio Layos, que tratará de trasmitir sus conocimientos para pulir y ampliar el repertorio de trucos de cada uno de los 'riders' del equipo nacional.

La convocatoria estará integrada por los siguientes ocho 'riders': Saúl Vilar, Pol Díaz, Francisco Javier de la Torre, Eloy Fernández, Pau Sala, Teresa Fernández-Miranda, Daniel Peñafiel y Julen Arenaza; un grupo en el que se entre mezclarán jóvenes valores con algunas de las referencias de la especialidad durante la última década en nuestro país.