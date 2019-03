Tania Calvo, entre las ocho mejores velocistas del Mundial de ciclismo en pista

Publicado 28/02/2019 22:10:28 CET

La española Tania Calvo fue eliminada este jueves en los cuartos de final en la prueba de Velocidad individual del Mundial de ciclismo en pista, que se disputa en Pruszkow (Polonia), durante una jornada en la que su compatriota Juan Peralta no superó la repesca del Keirin.

El segundo día de campeonato vio cómo la 'sprinter' vitoriana ocupaba un hueco entre las ocho mejores de su especialidad, resultado que le permitió sumar puntos de cara a la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reafirmando así su buen momento de forma.

Calvo arrancó su desempeño con un tiempo de 11"097 en los 200 metros cronometrados, clasificándose con el 21º mejor tiempo a los cruces de dieciseisavos; ahí, donde superó a la canadiense Lauriane Genest cogiendo la cuerda interior e impidiendo con una fuerte pedalada que ésta remontase por fuera.

En octavos esperaba la rusa Daria Shmeleva, que fue relegada después de que se saliera de la línea de 'sprint' en el instante en el que la vasca lanzaba su ofensiva. Ya con plaza asegurada entre las ocho mejores del mundo, Calvo encaró sin presión el enfrentamiento con la alemana Lea Sophie Friedrich.

Pero la germana impuso su explosividad en las dos primeras mangas para asegurar su presencia en semifinales. "Este resultado me deja un muy buen sabor de boca, después de haber empezado el día con un tiempo en el 200 que me había dejado más atrás. Y conforme ha ido pasando el día y las series, me he ido encontrando bastante bien hasta alcanzar el 'Top 8'", comentó Calvo.

La vitoriana recalcó que "en los cruces entra en juego también la faceta táctica" para seguir o no adelante en el torneo. "Creo que he corrido muy bien, he realizado buenos movimientos y estoy muy satisfecha en líneas generales con mi actuación de hoy", añadió finalmente.

Peralta, por su parte, tuvo menos suerte. Tras acabar tercero en su manga de primera ronda, en la que se enfrentó a Eilers, Wakimoto, Sahrom y Dawkins, se jugó su continuidad en la repesca. En un desenlace muy ajustado, que requirió de 'photo finish', los jueces determinaron que el navarro había sido el cuarto en cruzar la línea de meta.

Eso dejó fuera de competición a Peralta, en un Keirin que ganó el neerlandés Buchli por delante de Nitta y Botticher. "Estoy un poco disgustado. Creo que en la primera ronda he corrido bien, pero me ha faltado un poco de gas para pasar al neozelandés, para entrar segundo, y he terminado tercero", aseguró el navarro.

"La repesca no era muy complicada 'a priori', pero me ha tocado quinto, han salido muy rápido desde el principio y me he esperado al final para tratar de colarme delante. Hemos entrado en 'photo finish' del segundo al cuarto y he tenido la mala suerte de no poder entrar", concluyó Peralta.