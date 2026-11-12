Terrassa vuelve a la Volta medio siglo después

De izquierda a derecha: Alberto Muñoz (concejal de Deportes Ayuntamiento de Terrassa), Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, la exciclista Marta Vilajosana y Joan Salvador, concejal de promoción Cultural y Audiovisual de Terrassa - VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Terrassa volverá a ser protagonista de la Volta Ciclista a Catalunya acogiendo una de las salidas de etapa de la 106 edición de la carrera, que se celebrará el próximo mes de marzo, en lo que será el regreso de la localidad barcelonesa a la prueba 52 años después de su última presencia.

Este jueves se desvelaron detalles de esta salida de la ronda catalana, la octava vez que Terrassa es punto de partida de una etapa y su primera presencia desde que acogiese la meta de la última etapa de la edición de 1975, una contrarreloj individual con salida desde el Pont del Diable de Martorell y final en Terrassa, que terminó con la victoria del italiano Fausto Bertoglio.

La relación entre Terrassa y la Volta, sin embargo, se remonta mucho más atrás ya que acogió la prueba por primera vez en 1930 y, desde entonces, ha sido escenario de la carrera en 14 ocasiones, con siete salidas y otras tantas llegadas.

Según apuntaron los organizadores en un comunicado, la salida de esta etapa permitirá a los ciudadanos de la localidad ver la dimensión logística de una prueba internacional de máxima categoría de las dimensiones de la Volta Ciclista a Catalunya. Así, los alrededores del Estadio Olímpico concentrarán los numerosos autobuses y coches de los equipos y organización, que permitirán al público egarense, en el transcurso de la presentación de los equipos, ver a los mejores ciclistas del mundo de cerca.

"Con el paso de la Volta a Catalunya, Terrassa recupera un estrecho vínculo con una prueba deportiva que hasta ahora ha visitado la ciudad en un total de 14 ocasiones, la última, en 1975. Un vínculo con el deporte del ciclismo que se ha mantenido en nuestro país gracias al trabajo, la implicación y el compromiso de personas, entidades y clubes, que han velado por mantener viva y activa la tradición del ciclismo en la ciudad. Y el regreso de la Volta a Terrassa es también un reconocimiento a todo este trabajo y dedicación", subrayó el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

Por su parte, Rubén Peris, director general de la carrera, reconoció que les hacía "mucha ilusión volver a una de las ciudades históricas de la Volta y recuperar el vínculo entre la ciudad y la prueba". "Las salidas y llegadas nos permiten recorrer el territorio, acercar el mejor ciclismo internacional al público y dar visibilidad a ciudades con historia y patrimonio como los de Terrassa. Estamos convencidos de que el regreso a Terrassa será una gran jornada y que la ciudad responderá a la llegada de una prueba que, después de más de medio siglo, volverá a formar parte de su calendario deportivo", remarcó.