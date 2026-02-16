El belga Tim Wellens se reconcilia con la Clásica de Jaén y gana su primera 'Aceituna de Oro'. - CLÁSICA DE JAEN

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) ganó este lunes la Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 tras completar los 154,2 kilómetros, con salida y llegada en Úbeda, y firmar una brillante actuación entre los 'Caminos de Olivos' donde aprovechó los primeros tramos de 'sterrato' para marcharse en solitario y cruzar la línea de meta en primera posición para levantar su primera 'Aceituna de Oro'.

Así, el campeón belga se quita la espinita con la carrera jienense, que ha disputado desde su nacimiento finalizando siempre en el 'top 10', y añade a su palmarés la Clásica de Jaén, que sigue demostrando el gran nivel de la prueba merced a los vencedores -el kazajo Alexey Lutsenko (2022); el esloveno Tadej Pogacar (2023); el español Oier Lazkano (2024); y el polaco Michal Kwiatkowski (2025)-.

Esta quinta edición de la Clásica de Jaén ha estado marcada por la meteorología adversa que ha azotado la provincia desde el inicio de año, imposibilitando que la carrera pudiera discurrir por los tramos de tierras ya fijados. Ese mal tiempo, con frío y amenaza de lluvia, quiso ser protagonista en un inicio de carrera descontrolado donde los ataques en busca de la fuga se sucedieron sin éxito.

De esta forma se llegó al ecuador de la prueba con los tramos de tierra como detonantes de la acción en el pelotón. A falta de algo más de 60 kilómetros para la llegada y previo paso por la línea de meta, Wellens saltaba del pelotón en compañía del británico Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quien tenía el objetivo de frenar ese avance en beneficio de su líder y gran favorito, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Pero el belga tenía el día marcado en el calendario y gracias a su gran golpe de pedal llegó a Úbeda en solitario con 48 segundos sobre Pidcock, segundo, y su compañero de equipo, el suizo Jan Christen, tercero, que se benefició de la fea caída del belga Maxim van Gils (Red Bull-BORA- hansgrohe) a poco más de cien metros de la meta. El primer español fue el campeón nacional Iván Romeo (Movistar Team), quinto.