Turín presenta bajo lluvia a los equipos de la Vuelta a España 2025

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Piazzetta Reale de Turín (Italia) ha albergado este jueves bajo lluvia la presentación de los equipos de la Vuelta Ciclista a España 2025, carrera que empezará el 23 de agosto en la ciudad turinesa y terminará el 14 de septiembre en Madrid, y donde 184 competidores buscarán el trono que en el pasado año ocupó el esloveno Primoz Roglic.

En un enclave repleto de aficionados, el periodista Carlos de Andrés y el presentador Paolo Mei ejercieron como maestros de ceremonia para dar paso a los discursos institucionales por parte de Marina Chiarelli, concejala de Cultura, Igualdad de Oportunidades y Políticas de Juventud en la Región de Piamonte, y de Stefano Lo Russo, alcalde de Turín.

Y de inmediato comenzó el desfile del Israel-Premier Tech, el Burgos Burpellet BH, el Lotto, el Picnic PostNL, el Intermarché-Wanty, el Cofidis, el Arkea-B&B Hotels, el Jayco AlUla, el Caja Rural-Seguros RGA, el Groupama-FDJ, el XDS Astana, el Q36.5 Pro Cycling Team, el Bahrain Victorious, el Decathlon AG2R La Mondiale, el EF Education-Easypost y el Alpecin-Deceuninck antes de un parón amenizado por Antonio Orozco.

El artista catalán es el intérprete de 'Te estaba esperando', canción oficial de La Vuelta 25, y tras su actuación siguió el desfile por este orden con el INEOS Grenadiers, el Soudal Quick-Step, el Red Bull-BORA-hansgrohe, el Movistar Team, el Lidl-Trek, el Visma-Lease a Bike y el UAE Team Emirates-XRG, los últimos equipos ya bajo bastante lluvia.

Filippo Ganna, corredor italiano del INEOS Grenadiers, valoró su abandono del pasado 5 de julio en Francia: "El pasado lunes bromeábamos con el masajista Piero diciendo que había sido uno de los Tours más cortos que he hecho; y no solo mío, sino incluso de un compañero de equipo. Y que a lo mejor ni siquiera saldría en La Vuelta".

"Corría el riesgo de no salir, ya que tuve un poco de diarrea. Pero tenía muchas ganas de estar aquí después de un año que empezó bien y que siguió con altibajos a mitad de camino. Pero con la salida en Italia, en Turín, debía estar aquí hoy", aseveró Ganna sobre el escenario turinés.

Luego el ciclista alavés Mikel Landa, del Soudal Quick-Step, habló de su estado físico para esta Vuelta 25. "Llego justito de forma, pero llego muy animado de dar espectáculo y de pelear por alguna etapa. Así que iremos viendo día a día qué se puede hacer", vaticinó al respecto.

El danés Jonas Vingegaard, líder del Visma-Lease a Bike y favorito al título, destacó tener "un equipo muy fuerte". "Todos estamos en buena forma y, sin duda, vamos a por la victoria en la general. Estamos con un equipo muy fuerte y el objetivo es intentar ganar La Vuelta", reiteró.

Igualmente charló con los presentadores Juan Ayuso, ciclista español del UAE Team Emirates-XRG: "No estaba previsto estar aquí. Pero bueno, correr La Vuelta siempre es algo que apetece y una gran oportunidad. Esta carrera siempre me ha tratado muy bien y estaba con muchas ganas de volver a estar aquí", reconoció el corredor barcelonés.

Sobre luchar por el podio, Ayuso mostró cautela. "Es algo que veremos con el paso de los días. Es la primera gran vuelta que nunca he preparado específicamente, pero la verdad es que estoy con ganas de disfrutar las tres semanas, ya sea para ir a por la general o para ayudar al equipo ir a por etapas. Sea lo que sea, estoy con muchas ganas y muy agradecido de poder estar aquí", insistió el deportista catalán.

Por último, apareció en el estrado el director general de La Vuelta, un Javier Guillén que agradeció a todo el público que se quedase hasta el final pese a la lluvia. "Creo que tenemos un grandísimo escenario. Italia es tierra de ciclismo, aquí está la pasión que todos vemos cada año en las carreras italianas, especialmente en el Giro", comentó.

"Tenemos una gran participación, tenemos un gran recorrido y deseando empezar esta Vuelta, que yo creo que promete grandes emociones", agregó. "La verdad es que, desde que estamos aquí, todo son buenas sensaciones. Ha sido una grandísima presentación y todo lo que esta gente nos está dando se lo tenemos que devolver con el espectáculo que estoy seguro que nos van a dar los corredores", concluyó Guillén en su discurso.