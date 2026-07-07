La UCI flexibiliza el avituallamiento del Tour por la previsión de ola de calor

Un ciclista del Visma | Lease a Bike se moja con un botellín de agua - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado este martes una modificación excepcional de la normativa sobre avituallamiento en el Tour de Francia para proteger la salud de los corredores ante las altas temperaturas previstas durante las próximas etapas de la ronda francesa.

La UCI, de acuerdo con el presidente del Colegio de Comisarios, responsable de la autoridad deportiva de la carrera, y con la organización del Tour, ha decidido flexibilizar la normativa que regula el suministro de los avituallamientos de comida y bebida a los ciclistas.

De forma excepcional, los equipos podrán entregar bolsas de avituallamiento en zonas que inicialmente estaban reservadas únicamente para el reparto de bidones de agua y que se encuentran situadas en puertos puntuables.

Según explicó el organismo internacional, la medida pretende facilitar que cada corredor pueda recibir varias botellas al mismo tiempo para garantizar una hidratación óptima ante las condiciones de calor extremo previstas.

La UCI precisó que esta modificación se aplicará inicialmente a modo de prueba y que será revisada en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, de su eficacia y de su impacto sobre el desarrollo de la carrera.