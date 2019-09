Valverde: "No soñaba con un segundo puesto ni de lejos"

Publicado 14/09/2019 19:38:24 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) reconoció que "no soñaba con un segundo puesto" en la Vuelta a España "ni de lejos" a falta de una única etapa para concluir la ronda nacional, además de admitir que ha sido un final marcado por la "dureza".

"Estoy muy satisfecho de esta Vuelta. No soñaba con un segundo puesto ni de lejos; quizás si ganar alguna etapa, pero nunca subirme al podio. Ha sido un final complicado, por la dureza, por el tiempo y también porque en el final no tenía referencia alguna. Con la lluvia he empezado a escuchar muy flojo la radio, me he tocado la emisora y sin querer he debido de cambiar el canal y no oía nada, por lo que en la última subida iba sin diferencias", desveló.

"Gracias al equipo, que ha hecho un trabajo fenomenal, sólo he tenido que ponerme a tope hasta arriba en esos últimos kilómetros para mantener el segundo puesto. El público en las cunetas me decía que Pogacar estaba cerca de dos minutos por delante, que tenía que ponerme a tope, y a partir de ahí y después de bonificar en el sprint he intentado minimizar los tiempos", resumió el murciano.

Además, Valverde dijo que no vivió tranquilo esa persecución final. "Pero Pedrero y Soler han dado todo para retener a Pogacar y mi trabajo ha sido solo en la última subida. Astana lanzaba ataques, pero en ningún momento daban continuidad ni colaboraban, pese a que ellos también perdían todo premio. Es normal, cada uno hacemos nuestra carrera", destacó.

"Creo que llegaré bien al Mundial. Llevaremos una gran selección, nos concentramos la semana que viene en Alicante y espero poder disfrutar unos buenos días junto a mis compañeros antes de ir a Yorkshire. Tenemos que ser realistas: será un Mundial más abierto y más complicado de disputar", finalizó al ser preguntado por su defensa del maillot arcoíris.