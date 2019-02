Valverde: "Tenía muchísimas ganas de conseguir esta primera victoria con el arco iris"

Publicado 26/02/2019 17:06:50 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) reconoció que "tenía muchísimas ganas" de conseguir su primer triunfo con el maillot arco iris de campeón del mundo, logro que consiguió este miércoles durante la tercera etapa de la Vuelta a Abu Dabi, donde tuvo "buenas piernas" y en la que sabía que la clave era "dosificar".

"Tenía muchísimas ganas de conseguir esta primera victoria como campeón del mundo. Sabía que con tanta competencia podía ser difícil, pero me he encontrado bien y, sobre todo, he sabido dosificar", señaló Valverde en declaraciones facilitadas por su equipo.

El murciano advirtió que en la subida "había bastante más viento de lo normal". "Tenía claro que el que arrancase muy pronto iba a terminar pagándolo. En ese sentido, tenía claro que el primer acelerón de Roglic había sido muy pronto y que había que ser muy prudentes con el esfuerzo, ir resguardado en el pelotón y saltar como muy pronto, en el mismo sitio donde lancé los ataques duros el año pasado", admitió.

De este modo, esperó a ese momento donde su puso "a tope". "He pillado a Daniel Martin, he cogido un poco de aire y ya he podido ir a por los demás. Sabía que Roglic estaba muy fuerte y, aunque tenía confianza, me veía muy bien durante la subida y una vez he arrancado sabía que tenía muy buenas piernas, aunque no tenía claro que fuese a ser capaz de llegar hasta ellos. Si no había mucho entendimiento sí que podía pillarles y así sucedió", comentó.

Para el campeón del mundo, "es una pasada y un orgullo" estrenar su palmarés de victorias con el arco iris. "Y más en una carrera WorldTour y ante grandes corredores", añadió, dando las gracias al equipo por su "gran trabajo" de la etapa y durante estos primeros días de Vuelta a Abu Dabi.

"Quiero también dedicar este triunfo a mi tío Diego, que falleció hace unos días y al que he tenido siempre presente en carrera y espero que allá donde esté la reciba con gran cariño. De momento ya tenemos este triunfo de etapa, hemos cumplido un objetivo", confesó Valverde, que ve "difícil" la general. "Si podemos optar, bien; si no, tampoco pasa nada. Vamos a seguir luchando, pero debemos ir paso a paso, mañana miércoles con otro día importante en esa llegada hacia arriba", sentenció.