La VI Eroica Hispania se traslada al 18 de octubre

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de la marcha de bicicletas de época Eroica Hispania, inicialmente prevista para celebrarse el 7 de junio en La Rioja, se traslada al 18 de octubre debido a la expansión de la pandemia del coronavirus, según informan este jueves los organizadores en un comunicado.

Así lo han acordado la organización del evento, el Ayuntamiento de Haro y la Federación de Ciclismo Riojana, que han trabajado de forma conjunta para reubicar esta sexta edición de la Eroica Hispania, la primera que se va a celebrar en Haro, y garantizar las "mejores condiciones que requiere un evento con una gran participación internacional".

"Queremos aprovechar la comunicación para dar las gracias a tod@s los Eroic@s que durante semanas os habéis comunicado con nosotros a través de distintos canales, siempre de forma cordial, comprensiva y solidaria, con preguntas y cuestiones totalmente legítimas dadas las excepcionales circunstancias que tod@s estamos viviendo", añadieron los organizadores.

La nueva fecha presenta una "inesperada oportunidad" para los corredores, según el comunicado, para que por primera vez la Eroica Hispania coincida con el periodo de la vendimia. "Siendo Haro la 'Capital del Rioja', esta edición reunirá todos los ingredientes necesarios para convertirse en una preciosa celebración de La Rioja en todo su esplendor otoñal", indicaron.

Debidos a las extraordinarias circunstancias provocadas por esta crisis sanitaria, Eroica Hispania propone a los participantes ya registrados a mantener su inscripción para la nueva fecha y, en caso de no poder participar, aplazarla para la edición de 2021. No obstante, también ofrecen la posibilidad de devolver el dinero a los que no puedan acudir a ninguna de las dos pruebas.