Villanueva de la Cañada acogerá La Mussara Comunidad de Madrid el 27 de septiembre.

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada acogerá el 27 de septiembre la marcha cicloturista La Mussara Comunidad de Madrid, que tendrá dos recorridos de 113 y 150 kilómetros que discurrirán íntegramente por la Comunidad de Madrid, informó la empresa organizadora RPM Sports.

Aunque la prueba será heredera en parte de la que se ha celebrado varios años en la localidad vecina de Villanueva del Pardillo, sus recorridos serán inéditos y atravesarán varias localidades emblemáticas del oeste madrileño.