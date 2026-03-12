Vingegaard da un golpe en la París-Niza con su segunda victoria consecutiva de etapa

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike), durante la quinta etapa de la París-Niza. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) venció este jueves la quinta etapa de la París-Niza 2026, de 206,3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, al imponerse con autoridad en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros que deja praácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.

Tras varias jornadas de duras condiciones climatológicas fruto de la lluvia y las bajas temperaturas, el sol volvió a salir en la carrera francesa. Y ahí mostró el danés, bicampeón del Tour de Francia en 2022 y 2023, su gran potencial con el que inicia esta nueva temporada para afianzar aun más su liderato de la París-Niza.

En una jornada marcada por la fuga en el que el Movistar Team coló a tres ciclistas, Iván Romeo, Jefferson Cepeda y Lorenzo Milesi, con el objetivo de hacerse con la etapa, pero el Team Visma|Lease a Bike tenía otra idea y tiró para dar caza a los escapados donde el campeón de España trató de marcharse.

Pero a falta de 21 kilómetros, los escapados volvían a la disciplina del pelotón en el que minutos después atacó el líder para llegar a meta en solitario; segundo fue Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a más de dos minutos, y tercero, Harold Tejada (XDS Astana Team). Ion Izaguirre (Cofidis) cerró el 'top 5' siendo el mejor español de la etapa.

Este viernes, el pelotón afrontará la sexta etapa entre Barbentane y Apt, de 179,3 kilómetros, con un perfil 'rompepiernas' en el que se subirán dos puertos de tercera categoría y otros dos de segunda, uno de ellos se coronará a falta de 4,5 kilómetros de meta por lo que se erige previsiblemente como determinante para el desenlace.