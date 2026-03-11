Ayuso abandona la París-Niza tras una dura caída en una tercera etapa que encumbra a Vingegaard

El ciclista español Juan Ayuso (Lidl-Trek), vestido de amarillo. - Europa Press/Contacto/Nico Vereecken

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Ayuso (Lidl-Trek) tuvo que abandonar este miércoles la París-Niza 2026 durante el transcurso de la cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 kilómetros, al verse involucrado en una fuerte caída a menos de 50 kilómetros, en una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) se hizo con la victoria parcial y el liderato que hasta entonces ostentaba el alicantino.

Era la primera etapa con llegada en alto de esta edición de la París-Niza con la subida a Uchon de ocho kilómetros a una media del 4,4 por ciento por lo que desde el inicio se mascaba la tensión y el nerviosismo. Y así fue, todo favorecido por la climatología adversa donde el fuerte viento rompió el pelotón en los primeros kilómetros.

Pendiente de estas situaciones estaba un Juan Ayuso que estrenaba nueva indumentaria en la carrera al coger el maillot de líder en la jornada del martes. Junto al de Jávea, Jonas Vingegaard y Oscar Onley (INEOS Grenadiers) conseguían entrar en el primer grupo en el que el gran protagonista de la crono, Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) no logró entrar. Quienes también lograron colarse en el grupo cabecero fueron cuatro ciclistas del Movistar Team, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo y Michel Hessmann, conocedores de la oportunidad.

A poco más de 100 kilómetros para la línea de meta, se produjo una caída en el primer grupo que afectaba a Onley, pero no sería el único en una jornada donde los ciclistas que libraron besar el suelo fueron pocos. Una vez coronado la primera ascensión del día, la Côte de la Croix des Cerisiers, llegó uno de los momentos claves de la etapa y, por consiguiente, de la edición.

El líder Juan Ayuso se iba al suelo a falta de 47 kilómetos en una caída múltiple en el primer grupo en la que se vieron afectados también Romeo y Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG). El alicantino se volvió a subir a la bicicleta en un intento de seguir en la carrera, pero poco después se tuvo que retirar con claros signos de dolor, incluso acabó tirado en el suelo esperando al coche de su equipo en una imagen desoladora. La escuadra estadounidense confirmó en sus redes sociales el abandono, sin dar más detalles de sus posibles lesiones.

Y en ese momento de descontrol aprovechó el danés Vingegaard para marcharse con Daniel Felipe Martínez y los hermanos Tim y Mick van Dijke, todos del Red Bull-BORA-hansgrohe. Pero el doble ganador del Tour de Francia tenía entre ceja y ceja la etapa y atacó en el último puerto para entrar en línea de meta en solitario confirmando su candidatura a hacerse con la carrera el próximo domingo.

Este jueves se disputa la quinta etapa entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, de 206,3 kilómetros, con una nueva llegada en alto en lo que será una nueva oportunidad para los más fuertes de la carrera francesa.