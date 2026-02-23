Vingegaard estrenará su temporada en la París-Niza

Archivo - El ciclista danés Jonas Vingegaard posa para los medios en la presentación del equipo para la temporada 2026. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) correrá la París-Niza, la prueba por etapas que se disputa en Francia del 8 al 15 de marzo, en lo que supone su debut esta temporada tras verse obligado a posponer el inicio competitivo en este 2026 por una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y una enfermedad sufrida posteriormente.

"Jonas Vingegaard tomará la salida en el París-Niza en marzo. Tras tener que cancelar su participación en el UAE Tour debido a una caída y una enfermedad, el doble ganador del Tour de Francia cambió rápidamente su enfoque", confirmó este lunes su equipo, el Visma-Lease a Bike.

El corredor danés, campeón del Tour de Francia en 2022 y 2023 y de La Vuelta en 2025, afronta esta temporada con el reto de poner en su palmarés el Giro de Italia logrando así ganar las tres Grandes Vueltas del ciclismo.

"Estoy emocionado de estar de nuevo en la salida del París-Niza. Es una carrera prestigiosa con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras la caída y la enfermedad, tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir y lo estoy esperando con ansias después de un largo invierno de entrenamiento", afirmó Vingegaard en declaraciones facilitadas por el equipo neerlandés en redes sociales.