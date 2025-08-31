Vingegaard gana en Valdezcaray y acecha el maillot rojo de Traeen en La Vuelta

El ciclista danés Jonas Vingegaard celebra una victoria en La Vuelta 2025
El ciclista danés Jonas Vingegaard celebra una victoria en La Vuelta 2025 - Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 agosto 2025 17:18
@epdeportes

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) ha sufrido para mantener el liderato.

El doble ganador del Tour de Francia ha demostrado su condición de favorito al triunfo y ha dominado la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión de primera categoría ante el que nadie ha podido responder. El danés ha ganado con comodidad y ha metido 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso en la 'grande' española.

Contador