Vingegaard impone su sello en el Blockhaus y Eulálio sigue de rosa en el Giro

El ciclista neerlandés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este viernes la séptima etapa del Giro de Italia, disputada entre Formia y el Blockhaus sobre 244 kilómetros - LAPRESSE/GIRO

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista neerlandés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este viernes la séptima etapa del Giro de Italia, disputada entre Formia y el Blockhaus sobre 244 kilómetros, en una jornada prácticamente monopuerto, en la que no tuvo problemas para ir dejando rivales por el camino pese al gran esfuerzo de Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), mientras que el líder Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) supo sufrir para defender parte de su gran renta y retener la 'maglia rosa'.

Se estrena Jonas Vingegaard en el Giro de Italia en esta edición y, en la primera etapa de montaña, ya ha ganado para inscribir su nombre, el de todo un doble ganador de Tour de Francia y ganador de Vuelta a España, en el palmarés y la historia de la 'corsa rosa'. Eso sí, todavía no viste la 'maglia rosa' porque Eulálio, que tenía 6:22 minutos de margen, estuvo inteligente y fuerte para sobrevivir.

De hecho, fue mejor que otros corredores que aparentemente venían a hacer la general, que no es el caso del portugués. En meta, Vingegaard entró en solitario con apenas 13 segundos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que fue de menos a más en el tramo final y fue el único que no sucumbió al mazazo, lejano a unos 5,5 kilómetros de la meta, del danés.

Porque el del Visma dinamitó la subida final al Blockhaus endureciendo el ritmo desde lejos y dejando un reguero de favoritos. Primero quedaron cortados corredores como Enric Mas (Movistar Team), Egan Bernal (INEOS) o Wout Poels, y después cedieron Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) y Derek Gee (Lidl-Trek), mientras el grupo de aspirantes a la general se iba reduciendo a marchas forzadas.

A 5,5 kilómetros del final llegó el ataque definitivo de Vingegaard, al que únicamente pudieron responder en un primer momento Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Felix Gall. Sin embargo, el italiano acabó reventando en plena ascensión, mirando incluso hacia atrás en busca de ayuda, mientras el austriaco lograba enlazar y resistir algo más la ofensiva del danés antes de terminar también cediendo.

Por detrás, el gran objetivo era medir los daños del líder. Eulálio fue perdiendo compañeros y referencias, cabeceando y mostrando síntomas de sufrimiento en la parte más dura del puerto, pero logró administrar la ventaja amasada en la fuga de días anteriores para conservar la 'maglia rosa', ahora con 3:17 sobre Vingegaard y 3:34 respecto a Gall.

La escapada del día quedó neutralizada a 6,5 kilómetros de meta, después de muchos kilómetros con protagonismo para el canadiense Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), el neerlandés Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost) y el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), líder de la montaña y muy activo también en el puerto de Roccaraso, donde reforzó su liderato en la clasificación de la 'maglia azzurra'.

Entre los españoles, la jornada dejó a Markel Beloki (EF Education-EasyPost) como el mejor situado en la general, decimoctavo a 6:24 del liderato tras terminar la etapa en el grupo de Eulálio. También resistió David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), vigesimoquinto de la general a 8:11, mientras que Enric Mas perdió tiempo en el Blockhaus y cayó hasta la vigesimoctava plaza, ya a 9:14 de la 'maglia rosa'.

Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), que arrancó segundo en la general y líder de los jóvenes, terminó cediendo en las rampas finales y bajó hasta la decimocuarta posición, a 6:11 de Eulálio, en una jornada en la que Jonas Vingegaard mostró sus cartes y el Visma pudo, además, respirar porque en los primeros kilómetros de ascensión ni trabajó, siendo el Red Bull quien tiraba pensando en que Pellizzari podría sorprender, que no, al gran favorito.