Vingegaard: "Me quito el sombrero con Pogacar porque es un luchador incansable"

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) elogió al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), "un luchador incansable" por la clasificación general que no se rindió en la decimonovena etapa del Tour, pese a estar a más de 3 minutos del maillot amarillo.

"No me sorprendió que Tadej [Pogacar] atacara hoy, aunque debo admitir que no esperaba que lo hiciera en ese momento. Me quito el sombrero ante él, porque es un luchador incansable. Nos llevamos bien, aunque no compartimos demasiados ratos porque al fin y al cabo vivimos en países diferentes", dijo tras cruzar la meta.

El danés mostró su alegría por la victoria de su compañero de equipo Christope Laporte, quien "merecía un triunfo así" al respaldarle en su lucha más que encarrilada por la general a falta de dos jornadas.

"Mis compañeros se han ocupado muy bien de mí hoy. Ha sido una etapa estresante, con viento de costado. Estoy contento de que [Christophe] haya ganado porque se merece un triunfo así. Ha sido un Tour de Francia increíble hasta ahora", apuntó.

"Wout [van Aert] hizo un gran trabajo en los últimos kilómetros para que Christophe [Laporte] pudiera guardar fuerzas y tener la oportunidad de luchar por la victoria al final. Espero hacer una buena crono mañana para cerrarlo con nota", sentenció el corredor de 25 años.