Vingegaard: "Mi objetivo era defender la general, mi forma es muy buena y tengo más"

Jonas Vingegaard, campeón de la Volta a Catalunya 2026 - VOLTA A CATALUNYA

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recordó que su objetivo este domingo era defender la victoria en la general de la Volta a Catalunya y no ir a ganar su tercera etapa seguida en la última jornada con final en Barcelona.

"Como dije esta mañana, mi objetivo principal era defender mi liderato. Especialmente el equipo Red Bull hizo un gran trabajo hoy, me hicieron quedarme solo y entonces intentaron atacarme, hicieron un buen trabajo. Por suerte, pude defenderme yo mismo y mi general, y era más pensar en el liderato y no en ganar la etapa", dijo en la entrevista a la organización nada más acabar la etapa.

Vingegaard explicó así cómo tuvo lidiar hasta el final para celebrar una Volta que se ganó a pulso en La Molina y Queralt los dos días anteriores. El danés confesó que el inicio de la temporada le muestran un estadio de forma "muy bueno". "Me siento bien, mi forma es muy buena, no lo mejor todavía. Hemos hecho un plan para ir mejorando con el año, estoy seguro que tengo más para dar", afirmó.

"Me quedo con buenos recuerdos, ha sido un gran semana, muy divertido. Hemos ganado dos etapas y ahora la general. Ha sido muy buena semana, estoy muy contento. Un inicio de temporada increíble. Espero poder continuarlo", terminó.