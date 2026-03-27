Vingegaard somete al resto en La Molina y se reserva la Volta

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este viernes la quinta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal sobre 153,1 kilómetros - VOLTA A CATALUNYA

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha ganado este viernes la quinta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal sobre 153,1 kilómetros, con una victoria imponente en la que impuso su ritmo para acabar con las esperanzas del resto, situarse líder de la general e incluso 'reservar' esta Volta.

Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia y reciente campeón de la última edición de la París-Niza, se exhibió en la recortada subida a La Molina (el viento obligó de nuevo a truncar planes y recortar 2,2 kilómetros en la cima, aunque no tanto como el jueves con la anulación de la subida completa a Vallter 2000) y no tuvo rival pese a estar en marzo. Cambió ritmo y no paró hasta meterle casi un minuto al resto de rivales.

El danés, ganador ya de 46 carreras y que se estrena en la histórica Volta a Catalunya, tiene la ronda catalana prácticamente en su poder, a falta de dos etapas. Porque de La Molina sale con 57 segundos de margen en esa general provisional sobre Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), 1:09 sobre Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) y, ya fuera del podio, Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 1:13, Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a 1:15 y Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) es sexto a 1:38.

Todo ello después de una subida final en la que el danés atacó a 5,9 kilómetros de la cima, en un cambio de ritmo imparable que coincidió con la neutralización del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), último superviviente de la fuga del día. Desde ese momento nadie pudo seguir su rueda y sus rivales solo pudieron limitar daños. Gall fue quien más se acercó, a 51 segundos, mientras Martinez y Lipowitz entraron a 1:01, con Paret-Peintre a 1:03 y Evenepoel a 1:38 tras intentar reducir diferencias en los últimos metros.

La jornada, marcada por el regreso de la alta montaña tras los recortes provocados por el viento en las etapas anteriores, había arrancado con una escapada formada casi desde el inicio por Ciccone, Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), Einer Rubio (Movistar Team) y Junior Lecerf (Soudal Quick-Step). Antes incluso de la subida final se produjo además una caída masiva en la que se vieron implicados corredores como João Almeida o Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), que complicó el desarrollo de la etapa.

Ya en la ascensión definitiva, Ciccone se quedó solo en cabeza tras atacar a sus compañeros de fuga a unos 17 kilómetros de meta y llegó a disponer de cerca de un minuto de margen mientras por detrás el pelotón de favoritos empezaba a endurecer la carrera. El INEOS Grenadiers marcó un fuerte ritmo en el grupo principal y comenzaron a ceder algunos nombres importantes como Nairo Quintana (Movistar Team) o el propio Soler tras su esfuerzo previo.

En ese contexto se produjeron varios intentos de selección, con ataques de corredores como Mikel Landa (Soudal Quick-Step) o Felix Gall, que llegó a arrancar a 9,5 kilómetros de meta junto a Juanpe López (Movistar Team), Lenny Martinez y Lipowitz, aunque el movimiento fue neutralizado poco después.

Fue entonces cuando apareció Vingegaard. Primero tensó el grupo de favoritos a siete kilómetros de meta y poco después lanzó el ataque definitivo a 5,9 kilómetros del final, justo cuando alcanzaba a Ciccone. En apenas un kilómetro abrió más de veinte segundos sobre sus perseguidores y dejó descolgado a Evenepoel, que llegó a perder cerca de dos minutos antes de reaccionar en el último tramo de la subida.

Por detrás, Gall fue el más sólido de los perseguidores, manteniendo un ritmo constante que le permitió asegurar la segunda plaza de la etapa, mientras Martinez y Lipowitz completaban el grupo de aspirantes más cercanos al danés. Evenepoel, ya sin opciones de victoria, intentó subir el ritmo cuando la pendiente suavizó en el último kilómetro, aunque sin poder reducir de forma significativa la diferencia.

De cara a este sábado, la sexta y penúltima etapa de esta 105ª edición de la ronda catalana saldrá de Berga y llegará al alto de Queralt tras 158,2 kilómetros que, si el clima los respeta, serán un espectáculo de público y, si los corredores lo quieren, podría ser una bomba deportiva. Porque el terreno acompañará, con un sube-baja continuo con 4 cotas puntuables y otras que no, incluido el popular Coll de Pradell (14,6 kilómetros al 6,8 por ciento de pendiente media) y la subida final al Santuari de Queralt, de 5,6 kilómetros al 7,5 por ciento.