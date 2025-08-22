La Vuelta 2025 se presenta como una batalla entre el favorito Vingegaard y el UAE de Almeida y Ayuso

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) parte como gran favorito para hacerse con La Vuelta 2025, que se disputa del 23 de agosto al 14 de septiembre a lo largo de 21 etapas y más de 3.150 kilómetros de recorrido, teniendo como principales rivales al portugués Joao Almeida y el español Juan Ayuso, ambos del UAE Team Emirates XRG, en una edición que arranca por primera vez en territorio italiano y que pasará por Francia y Andorra antes de llegar a España.

Las grandes ausencias del esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia y referente del ciclismo actual; de su compatriota Primoz Roglic, vigente campeón de la ronda española y el hombre que más veces ha ganado la carrera junto a Roberto Heras (4); y del belga Remco Evenepoel han disparado el favoritismo de Jonas Vingegaard.

El danés estará presente en la primera etapa de Turín y aspira a ganar por primera vez la carrera española. Será la tercera participación del dos veces ganador del Tour de Francia en una prueba en la que se subió al segundo escalón del podio en 2023.

En aquella edición, Vingegaard también partía como el corredor más fuerte de la carrera, pero el buen hacer de su compañero Sepp Kuss hizo que se limitara a protegerlo de los ataques de Roglic, cuatro veces ganador en Madrid. Ahora, tras dos temporadas en blanco en cuanto a grandes vueltas en su palmarés, nada parece amenazar su liderazgo. Además, estará escoltado por un Team Visma potentísimo en el que, más allá de Kuss, contará con nombres importantes como Matteo Jorgenson o Wilco Kelderman.

Y como ocurriera en las dos grandes vueltas anteriores del curso, el pulso del pelotón estará marcado por el duelo entre Team Visma y UAE. Si el equipo neerlandés cuenta con el principal favorito a la victoria, los de Matxín cuentan con las principales alternativas: Joao Almeida y Juan Ayuso. El luso y el español partirán en igualdad de condiciones con el gran objetivo de desgastar al Visma con una guerra a dos bandas que pueda acabar afectando a Vingegaard.

Eso sí, tendrán que mejorar a la hora de establecer la estrategia, ya que en la bicefalia Ayuso-Del Toro en el Giro de Italia no salió como esperaban y el triunfo acabó en manos del líder del Team Visma, el británico Simon Yates. Para ello, además de los dos líderes, el UAE contará con una estructura potente con ciclistas como el español Marc Soler, el australiano Jay Vine o el austriaco Felix Grossschartner.

En un segundo escalón de favoritismo para hacerse con la victoria en la clasificación general están el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers), el austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R-La Mondiale), el español Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) y el canadiense Derek Gee (Israel-Premier Tech). Todos ellos están llamados a luchar por el podio de una edición en la que no estará uno de los hombres que se ha subido cuatro veces a él, el español Enric Mas (Movistar).

Además de los corredores que están llamados a luchar por la general, La Vuelta 2025 contará con un gran cartel de especialistas tanto en el esprint como en la contrarreloj. Las llegadas masivas estarán, a priori, protagonizadas por dos de los mejores velocistas del panorama mundial: Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y Mads Pedersen (Lidl-Trek). Ambos buscarán en la primera etapa entre La Venaria Reale y Novara ser los primeros líderes de la carrera, algo que consiguió este curso el belga en el Tour de Francia y el danés en el Giro de Italia.

En cuanto a las opciones de victoria de etapa en clave española, gran parte de ellas recalarán en Mikel Landa, que, en caso de no estar del todo fino de cara a la general, podría aprovechar su calidad para buscar algún triunfo parcial. Además, también destacarán David de la Cruz (Q36.5) y Álex Aranburu (Movistar Team) en etapas quebradas de media montaña o esprints reducidos, o Juanpe López (Lidl-Trek), que puede sorprender en jornadas montañosas.

Todo ello en una edición que celebra el 90º aniversario de su nacimiento y la 80ª edición, y que por primera vez arrancará en territorio italiano, en concreto de Turín, recorriendo cuatro países --Italia, Francia, Andorra y España--. Una Vuelta muy montañosa, ya que de las 21 etapas, 15 son consideradas de media o alta montaña, con un total de 10 finales en alto y más de 300 kilómetros de ascensos, acumulando unos 54 kilómetros de desnivel positivo.

Pero La Vuelta 2025 también será recordada como la edición en la que regresaron tres de las subidas más míticas de la Península Ibérica. El Alto del Angliru, con rampas de hasta el 23% de desnivel, será la meta de la 13ª etapa de la carrera, mientras que al día siguiente será La Farrapona la que dicte sentencia. Por último, en la penúltima jornada, la Bola del Mundo será el último alto en coronarse de la edición, siendo la última oportunidad para los favoritos.