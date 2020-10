La Vuelta modifica el recorrido de la sexta etapa por la emergencia sanitaria decretada en Francia

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sexta etapa de la Vuelta ciclista a España 2020, que terminaba en territorio francés, no concluirá finalmente en el país vecino debido al "estado de emergencia sanitaria decretado en Francia y, dadas las restricciones establecidas con carácter general por su gobierno nacional", informó la organización de la ronda española.

Esta medida del gobierno francés "también ha afectado al recorrido que tenía previsto el Giro de Italia por territorio galo", explica La Vuelta, que no podrá concluir su sexta etapa en el Col du Tourmalet el próximo domingo 25 de octubre.

"Por lo tanto, dadas las circunstancias que afectan a cualquier evento al aire libre que se quiera celebrar, Unipublic, de común acuerdo con las prefecturas de Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos, ha decidido modificar la configuración inicial de la etapa", añade en un comunicado.

De esta forma, la sexta etapa saldrá de Biescas, tal y como estaba previsto, pero cambia la totalidad de su recorrido. Serán 146,4 kilómetros que incluyen una subida al Alto de Petralba (3ª), Alto de Cotefablo (2ª) y un nuevo paso por Biescas (sprint intermedio) antes del ascenso final a la estación de Aramón Formigal. En total, 3.040 metros de ascenso acumulado y 1.647 metros de desnivel medio.

La organización de La Vuelta trasladó su más sincero agradecimiento al Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca, al Grupo Aramón, a toda la Comarca del Alto Gállego y al Ayuntamiento de Sallent de Gállego por "la acogida y la extraordinaria flexibilidad y capacidad de reacción que han demostrado en este contexto tan complicado".

"Como todas las llegadas en alto de La Vuelta 20, el acceso estará restringido al público. Una medida que se enmarca dentro de los estrictos protocolos sanitarios que se imperan este año en la carrera", sentencia Unipublic en su comunicado.

GUILLÉN: "SE CELEBRARÁ EN FRANCIA CUANDO SE DEN LAS CIRCUNSTANCIAS"

El director de La Vuelta, Javier Guillén, lamentó dicha decisión pero explicó que no había otra alternativa. "Lamentablemente la etapa prevista para el 25 de octubre no podrá ser en Francia. La razón es que dado el estado de emergencia impuesto en Francia y ante las excepcionales restricciones que esto impone no podemos pasar como carrera a territorio francés", resumió.

"Tenemos que agradecer toda la colaboración recibida durante este tiempo y, sin duda, nos hemos convocado para que cuando se den las circunstancias de plena normalidad se pueda celebrar esta etapa que creo que es de las mejores. No obstante, la vuelta no se para y tendremos una gran etapa ese día 25", sentenció Guillén.