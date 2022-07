Wout Van Aert: "Perder a dos compañeros en un día nos afectará"

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) destacó la pérdida de sus compañeros de equipo Primoz Roglic y Steven Kruijswijk este domingo en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, por lo que el líder de la general Jonas Vingegaard tendrá que continuar su búsqueda de la gloria en la carrera francesa sin dos escuderos.

"Perder a dos compañeros en un solo día cambiará mi Tour de Francia. No sé hasta qué punto tendremos que modificar nuestra estrategia, pero por supuesto que nos afectará. Hemos tenido muy mala suerte hoy. Aun así, éramos un equipo fuerte y lo seguiremos siendo", dijo el maillot verde de la clasificación por puntos.

En el caso del esloveno Roglic, no tomó la salida con problemas físicos por su caída en la quinta etapa y abandonó por segundo año consecutivo el Tour. El neerlandés Steven Kruijswijk sí participó en la carrera pero abandonó tras caer e irse en ambulancia.

De hecho, Van Aert estuvo implicado en la caída de su compañero de equipo. "Había algo en la carretera, alguien ha frenado en el pelotón, Steven no ha podido hacerlo a tiempo y se ha ido al suelo. Ha sido una caída estúpida", afirmó.

"Apenas me he levantado, he visto que él se había hecho daño. Le he esperado un poco para tratar de regresar juntos al pelotón, pero él no podía volver a montarse sobre la bici", añadió.

El belga formó parte de la fuga del día en los kilómetros iniciales, aunque recibió instrucciones de cesar su esfuerzo y regresar al pelotón. "Ataqué esperando que se formara una escapada grande. Prefería estar en la fuga que persiguiendo en el pelotón", valoró.

"Al final solo íbamos tres por delante y, como mi radio estaba rota, no podía recibir indicaciones desde el coche ni información sobre cómo estaba discurriendo la carrera. Hasta que el coche de equipo no llegó a mi altura, no sabía si era conveniente o no que levantara el pie", concluyó.

Una vez concluida la decimoquinta etapa, Vingegaard retiene el maillot amarillo una jornada más y este lunes la carrera se tomará un descanso antes de afrontar la semana final.