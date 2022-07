Wout Van Aert: "Pogacar nos obliga a estar en puntería todo el día"

"Hemos demostrado de sobra que podemos ir a por el maillot verde y el amarillo a la vez"

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) afirmó este sábado que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) les "obliga a estar en puntería todo el día" en el Tour de Francia, tras sus ataques "aislados" a su compañero, y líder de la general, Jonas Vingegaard.

"Es lógico que Tadej Pogacar aísle a Jonas [Vingegaard] cuando ataca. Después de todo, nosotros nos pasamos el día tirando; lo raro sería que pudiéramos seguirles. Pogacar es uno de los corredores más fuertes del pelotón y nos obliga a estar en puntería todo el día", dijo tras la decimocuarta etapa del Tour de Francia.

El maillot verde de la clasificación por puntos destacó el nivel exhibido en las dos primeras semanas de ronda francesa. "Estoy teniendo muy buenas piernas en este Tour de Francia. En particular, me da la sensación de que cada año subo mejor", apuntó.

"Hemos demostrado de sobra que podemos ir a por el maillot verde y el amarillo a la vez. Por suerte, no me hace falta mucho trabajo de mis compañeros para sumar puntos, me basta con Christophe [Laporte]. No diría que el maillot verde está asegurado, pero sí veo que estamos muy bien colocados", añadió el ganador de dos etapas esta edición.

Sobre la jornada del sábado, Van Aert destacó el sínfín de ataques. "En un momento dado me di cuenta de que podía haber perfectamente 40 corredores dispersos por delante del pelotón, y decidí arrancar para cazar a unos cuantos de ellos y tratar de apaciguar la situación", valoró.

"Por desgracia, Tadej estaba a mi rueda y, cuando le vi, rápidamente levanté el pie e intercambiamos papeles. Ha sido una salida durísima. Para muestra, el hecho de que todos los que llegaron a nuestra altura, después de mi aceleración, eran ciclistas implicados en la general", concluyó.