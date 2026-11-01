Alex de Minaur 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo Erste Bank Open de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura en Vienna (Austria), tras ganar al australiano Alex de Minaur por la vía rápida (6-1, 6-4) en 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró tres 'breaks' sobre el servicio de Alex de Minaur, ganando 6-1. En el segundo set, Alcaraz mantuvo su servicio en todos los juegos y consiguió un 'break' crucial en el último juego para ganar 6-4. Estadísticas destacadas del partido: - Carlos Alcaraz tuvo un 1st Serve Percentage del 75% y ganó el 71% de los puntos con su servicio. - Alex de Minaur tuvo un 1st Serve Percentage del 69% y ganó el 53% de los puntos con su servicio. - Alcaraz logró 5 aces y cometió 1 doble falta, mientras que De Minaur hizo 1 ace y 3 dobles faltas. - En total, Alcaraz ganó 68 puntos frente a los 52 de De Minaur.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



