Alex de Minaur 1 - 2 Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Matteo Arnaldi ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 4-6, 7-6 (7-5), 6-4. En el primer set, Alex de Minaur logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió ganar el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Matteo Arnaldi se impuso por 7-5. En el tercer set, hubo múltiples breaks, pero Arnaldi logró romper el servicio de De Minaur en el décimo juego para cerrar el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Matteo Arnaldi tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de los puntos jugados con su primer saque y 69% con su segundo saque. Alex de Minaur, por su parte, tuvo un 60% de efectividad en el primer servicio, ganando el 42% de los puntos con su primer saque y 24% con el segundo.



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