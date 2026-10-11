Alex de Minaur 2 - 0 Rei Sakamoto: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al japonés Rei Sakamoto por 7-6, 6-4 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Alex de Minaur se impuso en el tie-break por 8-6. En el segundo set, De Minaur logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-4 sin conceder su servicio. De Minaur mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 57% de primeros servicios y ganando el 79% de los puntos con su servicio. Además, salvó 2 de 2 puntos de break en el segundo set.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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