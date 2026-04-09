Alexander Blockx 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de abril de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al belga Alexander Blockx con un resultado de 7-5, 7-6(4) en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el quinto juego, cuando Alexander Blockx logró romper el servicio de Alex de Minaur para ponerse 4-2. Sin embargo, de Minaur recuperó el break en el siguiente juego y terminó llevándose el set por 7-5 tras romper nuevamente el servicio de Blockx en el undécimo juego. El segundo set fue más parejo, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta llegar al 6-6, lo que llevó el set a un tie-break. Alex de Minaur se impuso en el desempate, ganando el tie-break 7-4 y asegurando su victoria en sets corridos. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 1st Serve Percentage del 59% y ganó el 73% de sus puntos de servicio. Alexander Blockx, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y ganó el 67% de sus puntos de servicio.



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