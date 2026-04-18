Alexander Zverev 0 - 2 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de abril de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a la final del torneo BMW Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 6-3, 6-3 en un tiempo de 1 hora y 12 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli logró romper el servicio de Zverev en el cuarto juego, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva y cerrar el set 6-3. Cobolli mantuvo un sólido porcentaje de primeros servicios, ganando el 75% de los puntos con su primer saque. En el segundo set, Cobolli continuó con su dominio al romper el servicio de Zverev en el primer juego. A pesar de un intento de recuperación por parte de Zverev, Cobolli volvió a romper el servicio en el séptimo juego y cerró el set 6-3. Cobolli mostró un fuerte desempeño en el servicio, con un 78% de primeros servicios en el segundo set y ganando el 62% de los puntos con su saque.



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