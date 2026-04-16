Alexander Zverev 2 - 0 Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo BMW Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al canadiense Gabriel Diallo con un resultado de 6-1, 6-2 en 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Zverev logró romper el servicio de Diallo en tres ocasiones, en los juegos 1, 5 y 7, mientras que mantuvo su propio servicio en los juegos 2, 4 y 6, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Zverev mantuvo su servicio en los juegos 1, 3, 5 y 7, y rompió el servicio de Diallo en los juegos 6 y 8, cerrando el set con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque de Zverev, tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio, ganó el 25% de los puntos con su primer saque y el 5% con su segundo saque. Además, Zverev logró 3 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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