Alexander Zverev 1 - 2 Miomir Kecmanovic: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP)

El tenista serbio Miomir Kecmanovic ha avanzado a los cuartos de final del torneo del Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev (6-3, 6-7, 7-6) en un intenso encuentro. Durante el partido, ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis, especialmente en el servicio, lo que se refleja en las estadísticas. Zverev, por su parte, logró un 71% de efectividad en su primer servicio, consiguiendo 17 aces a lo largo del partido y salvando 2 de los puntos de break en contra. Sin embargo, Kecmanovic demostró ser superior en los momentos cruciales, especialmente durante el tie break del tercer set, lo que finalmente le otorgó la victoria. El partido se caracterizó por una serie de quiebres de servicio por parte de ambos jugadores, especialmente notable en el tercer set donde el intercambio de breaks llevó el set a un decisivo tie break. Kecmanovic, quien mantuvo una sólida actuación en sus juegos de servicio y aprovechó las oportunidades en los juegos de retorno, logró imponerse en los momentos claves del partido. Con este resultado, Kecmanovic no solo avanza a la siguiente ronda del torneo, sino que también demuestra su capacidad para competir al más alto nivel en eventos de categoría ATP Tour 500 en superficies duras.



