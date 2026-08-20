Alexander Zverev 1 - 2 Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Tommy Paul ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 4-6, 7-6(6), 6-4 en un partido que duró 4 horas y 9 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró un break en el quinto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Tommy Paul se impuso 8-6. El tercer set fue muy disputado, con múltiples breaks de servicio; Tommy Paul finalmente rompió el servicio de Zverev en el décimo juego para ganar el set 6-4 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Zverev tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su primer saque y el 17% con el segundo. Tommy Paul, por su parte, tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 47% de los puntos con su primer saque y el 20% con el segundo.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



