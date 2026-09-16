Anastasia Tikhonova 0 - 2 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a los octavos de final del torneo Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la rusa Anastasia Tikhonova con un resultado de 6-0, 6-2. En el primer set, Kaitlin Quevedo dominó completamente, ganando 6-0. Logró romper el servicio de Anastasia Tikhonova en todas las oportunidades, llevándose el set sin conceder ningún juego. En el segundo set, Kaitlin Quevedo continuó con su buen desempeño, aunque Anastasia Tikhonova logró mantener su servicio en dos ocasiones. Sin embargo, Quevedo rompió el servicio de Tikhonova dos veces más, asegurando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Kaitlin Quevedo tuvo un 1st Serve Percentage del 48% y ganó el 70% de sus puntos de servicio. Además, logró un total de 11 juegos ganados y 55 puntos en total. Por otro lado, Anastasia Tikhonova tuvo un 1st Serve Percentage del 38% y ganó el 43% de sus puntos de servicio, con un total de 2 juegos ganados y 31 puntos en total.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



