Antonia Ruzic 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la croata Antonia Ruzic (1-6, 0-6) en 1 hora y 5 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva mostró un dominio claro al romper el servicio de Antonia Ruzic en tres ocasiones, llevándose el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Andreeva mantuvo su superioridad, logrando romper el servicio de Ruzic en tres ocasiones adicionales y cerrando el set sin ceder ningún juego, con un marcador de 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando el 81% de los puntos con su primer saque y el 69% con su segundo saque. Además, logró 4 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.



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