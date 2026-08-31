Aoi Ito 0 - 2 Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.





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La tenista española Oksana Selekhmeteva ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Aoi Ito por la vía rápida (6-2, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Oksana Selekhmeteva mostró un fuerte desempeño al romper el servicio de Aoi Ito en tres ocasiones, llevándose el set por 6-2. Aoi Ito logró mantener su servicio en dos juegos, pero no pudo evitar que Selekhmeteva se llevara el set. En el segundo set, Selekhmeteva continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Ito en dos ocasiones para adelantarse 4-0. Aoi Ito consiguió un quiebre y mantuvo su servicio en varias ocasiones, pero Selekhmeteva cerró el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Oksana Selekhmeteva tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 23% de los puntos con su primer saque y 16% con su segundo. Además, logró salvar 4 de las 7 oportunidades de break en contra.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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