Argentina 3 - 2 Egipto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Argentina 3 - 2 Egipto: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

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Argentina se impuso este martes por 3-2 a Egipto en un emocionante encuentro de octavos de final del Mundial, celebrado en el Atlanta Stadium. Los egipcios comenzaron con ventaja gracias a un gol de Yasser Ibrahim en el minuto 15, y ampliaron su ventaja con un tanto de Mostafa Ziko en el 67. Sin embargo, el equipo sudamericano, liderado por un Lionel Messi muy participativo en ataque, reaccionó en la recta final del partido. Cristian Romero recortó distancias en el 79, Messi igualó el marcador en el 83, y Enzo Fernández culminó la remontada en el tiempo de descuento. Cabe destacar que Messi falló un penalti en el minuto 21, y un gol de Mostafa Ziko fue anulado tras revisión del VAR en el minuto 58.

El conjunto argentino dominó el partido en términos de posesión y remates, lo que le permitió mantener la presión sobre el área egipcia. A pesar de la resistencia de los visitantes, las tarjetas amarillas acumuladas por Egipto en los minutos finales reflejaron la intensidad del encuentro. La victoria permite a Argentina avanzar a la siguiente ronda, mientras que Egipto queda eliminado del torneo. La actuación de Messi, con un gol y una asistencia, fue crucial para el triunfo de los locales, quienes supieron aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos del partido.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARGENTINA 3 - EGIPTO 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, min.73), Cristian Romero (Nicolas Otamendi, min.90+5), Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico (Nico Gonzalez, min.66), Leandro Paredes; Rodrigo De Paul (Lautaro Martinez, min.66), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Julian Alvarez (Facundo Medina, min.90+5).



EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hany, Karim Hafez; Marwan Ateya, Emam Ashour (Hamdi Fathi, min.46), Haissem Hassan (Trezeguet, min.73), Mohanad Lasheen (Zizo, min.90+6); Mohamed Salah, Mostafa Ziko (Omar Marmoush, min.80).



--GOLES.

0-1, min.15: Yasser Ibrahim (Marwan Ateya) .

0-2, min.67: Mostafa Ziko (Haissem Hassan) .

1-2, min.79: Cristian Romero (Lionel Messi) .

2-2, min.83: Lionel Messi (Gonzalo Montiel) .

3-2, min.90(+2): Enzo Fernandez (Lautaro Martinez) .

Amarilla al banquillo, a Hossam Hassan del Egypt en el minuto 90 +9.

Penalty fallado por Lionel Messi de Argentina en el minuto 21 .

Gol anulado a Mostafa Ziko de Egypt en el minuto 58 .





--ÁRBITRO.

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Jerome Brisard y Willy Delajod. por parte de ARGENTINA. Amonestó a Haissem Hassan (min.90+12), Mostafa Ahmed Shobeir (min.90+3), Hamdi Fathi (min.90+4), Marwan Ateya (min.90+8), por parte de EGIPTO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.58: ¡G O O O O O O O L de Egipto! Marca Mostafa Ziko.



Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Egipto.



Min.60: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Egipto por una falta previa.





--ESTADIO.

Atlanta Stadium (68.239 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Argentina Egipto Goles 3 2 Remates Fuera 7 2 Remates 19 5 Pases Totales 602 348 Corners 6 1 Faltas 13 11 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 0 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 2 Ataques 139 77 Ataques Peligrosos 77 18 Centros 23 5 Saques de Banda 21 24 Saques de Portería 2 13 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 11 16 Paradas 0 4 Contra Golpes 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Últimos Resultados de Egipto.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt 03/07/2026 World Cup Final Stage Australia 3-5 Egypt 27/06/2026 World Cup Grp. G Egypt 1-1 Iran 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Próximos partidos de Argentina.

