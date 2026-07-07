Argentina 3 - 2 Egipto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Argentina 3 - 2 Egipto: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Argentina se impuso este martes por 3-2 a Egipto en un emocionante encuentro de octavos de final del Mundial, celebrado en el Atlanta Stadium. Los egipcios comenzaron con ventaja gracias a un gol de Yasser Ibrahim en el minuto 15, y ampliaron su ventaja con un tanto de Mostafa Ziko en el 67. Sin embargo, el equipo sudamericano, liderado por un Lionel Messi muy participativo en ataque, reaccionó en la recta final del partido. Cristian Romero recortó distancias en el 79, Messi igualó el marcador en el 83, y Enzo Fernández culminó la remontada en el tiempo de descuento. Cabe destacar que Messi falló un penalti en el minuto 21, y un gol de Mostafa Ziko fue anulado tras revisión del VAR en el minuto 58.
El conjunto argentino dominó el partido en términos de posesión y remates, lo que le permitió mantener la presión sobre el área egipcia. A pesar de la resistencia de los visitantes, las tarjetas amarillas acumuladas por Egipto en los minutos finales reflejaron la intensidad del encuentro. La victoria permite a Argentina avanzar a la siguiente ronda, mientras que Egipto queda eliminado del torneo. La actuación de Messi, con un gol y una asistencia, fue crucial para el triunfo de los locales, quienes supieron aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ARGENTINA 3 - EGIPTO 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, min.73), Cristian Romero (Nicolas Otamendi, min.90+5), Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico (Nico Gonzalez, min.66), Leandro Paredes; Rodrigo De Paul (Lautaro Martinez, min.66), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Julian Alvarez (Facundo Medina, min.90+5).
EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hany, Karim Hafez; Marwan Ateya, Emam Ashour (Hamdi Fathi, min.46), Haissem Hassan (Trezeguet, min.73), Mohanad Lasheen (Zizo, min.90+6); Mohamed Salah, Mostafa Ziko (Omar Marmoush, min.80).
--GOLES.
0-1, min.15: Yasser Ibrahim (Marwan Ateya) .
0-2, min.67: Mostafa Ziko (Haissem Hassan) .
1-2, min.79: Cristian Romero (Lionel Messi) .
2-2, min.83: Lionel Messi (Gonzalo Montiel) .
3-2, min.90(+2): Enzo Fernandez (Lautaro Martinez) .
Amarilla al banquillo, a Hossam Hassan del Egypt en el minuto 90 +9.
Penalty fallado por Lionel Messi de Argentina en el minuto 21 .
Gol anulado a Mostafa Ziko de Egypt en el minuto 58 .
--ÁRBITRO.
Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Jerome Brisard y Willy Delajod. por parte de ARGENTINA. Amonestó a Haissem Hassan (min.90+12), Mostafa Ahmed Shobeir (min.90+3), Hamdi Fathi (min.90+4), Marwan Ateya (min.90+8), por parte de EGIPTO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.58: ¡G O O O O O O O L de Egipto! Marca Mostafa Ziko.
Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Egipto.
Min.60: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Egipto por una falta previa.
--ESTADIO.
Atlanta Stadium (68.239 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Argentina
| Egipto
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 19
| 5
|Pases Totales
| 602
| 348
|Corners
| 6
| 1
|Faltas
| 13
| 11
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 2
|Ataques
| 139
| 77
|Ataques Peligrosos
| 77
| 18
|Centros
| 23
| 5
|Saques de Banda
| 21
| 24
|Saques de Portería
| 2
| 13
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 16
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Cape Verde
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria
-Últimos Resultados de Egipto.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Australia
| 3-5
| Egypt
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| Egypt
| 1-1
| Iran
|22/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-3
| Egypt
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt
-Próximos partidos de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/07/2026 03:00
| World Cup Final Stage
| Argentina
| Switzerland/Colombia